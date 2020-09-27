Yeni Havalimanı’nın hikayesi kitap oldu

Cumhuriyet’imizin 95. yıldönümü olan 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete giren İstanbul Havalimanı’nın açılışından önceki tüm süreçlerin detaylı bir çalışma sonucu anlatıldığı kitap, havalimanının 2'nci yılına özel olarak 29,10 TL bedelle raflardaki yerini alıyor.

ÖNEMLİ BİR KAYNAK OLUŞTURUYOR

İGA tarafından titiz çalışmalar sonucu “Hayaldi Gerçek Oldu” ismi ile hazırlanan prestij kitabı, Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nın gurur verici serüvenine, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımları ile ışık tutuyor. Kitap, havacılık sektörünün yanı sıra mühendislik ve mimarlık alanlarında da kaynak oluşturmasıyla da ön plana çıkıyor.

İSTANBUL'UN TARİHİ DE ANLATILIYOR

En başta bir ‘hayal’ ile başlayan İstanbul Havalimanı’nın inşaat sürecindeki detayların tek tek kaleme alındığı kitapta, tüm engellere karşı koyan, bir havalimanından öte ‘Zafer Anıtı’ ortaya koymak için var gücüyle çalışan mimarlardan mühendislere, işçilerden emekçilere kadar birçok kişinin katkıları da sayfalardaki yerini alıyor. Kitapta İstanbul’un tarihi, havalimanının ihale süreçleri, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları, inşaat alanında yaşanan ilkler, teknolojik alt yapı, havalimanının özel sistemleri ve en önemlisi inşaat sürecinin perde arkasındaki gelişmelerin anlatılıyor.