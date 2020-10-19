Yeni Hyundai i20 kitleyi genişletti

Türkiye’de ürettiği modellerle otomotiv endüstrisine ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunan Hyundai Assan, kaliteli ve konforlu ürün gamına yepyeni bir model daha ekledi. Ağustos ayı sonunda üretimine başlanan Yeni i20, gerçekleştirilen lansmanla Türkiye’de satışa sunuldu.

TÜRKİYE’DE 160 BİN ADET i20 SATILDI

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel pazara sundukları yeni modelle ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’de üretimine başladığımız günden bugüne kadar en yüksek adette üretip ve yine en yüksek adette ihraç ettiğimiz modelimiz i20 oldu. Ayrıca iç pazarda da yaklaşık 160 bin adetlik yüksek bir satış rakamına ulaşmayı başardık. Yeni i20’de Hyundai’nin daha fazlaya hitap edecek tasarımı kullanıldı. Avrupa’dan gelen talepler doğrultusunda yenilenen tasarımıyla modelimiz bu haliyle daha fazla kişiye ulaşarak keyifle kullanılabilecek bir araç olmayı hedefliyor . Yeni i20 ile birlikte hedeflerimiz de her zamanki gibi yüksek. Bu doğrultuda son çeyrekte Türkiye’de 5 bin adet i20 satmayı hedefliyoruz. Amacımız i20’yi tekrardan ait olduğu yere, B-segmentinin zirvesine taşımak” diye konuştu.

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İZMİT ÜRETİMDE 2 MİLYONA ULAŞTI

Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, “Hyundai Motor Company’nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim tesisi olarak Hyundai Assan İzmit Fabrikamız’da tam 23 yıldır üretim gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 2 milyon adetten fazla aracı bantlarımızdan indirdik. Şu an ürettiğimiz i10 ve i20 modellerimizi Türkiye kadar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyaya ihraç ediyoruz” dedi.

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YENİ B-SUV ÜRETİMİ MART’TA

Yeni modellerle Hyundai’nin atakta olduğunu söyleyen Ickkyun Oh , “Bizi en çok heyecanlandıran model ise elbette B-SUV olacak. Yeni i20’nin platformu üstüne geliştirilen bu aracımızın üretimine 2021 yılı Mart ayında başlayacağız. Üretim hattımızdaki üçüncü model olacak bu aracımızı Türkiye kadar öncelikle Avrupa olmak üzere tüm bölge için sadece biz üreteceğiz. İsmini ve detaylarını açıklamak üzere sizlerden biraz daha zaman rica ediyoruz. Ancak Türkiye pazarını ön planda tutarak hazırladığımız özellikleriyle, Türk tüketicisinin istek ve beklentilerine her yönüyle cevap verebilecek bir araç olacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

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