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Ekonomi Yeni Kona dizel Türkiyeyi turladı
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OTOMOTİV

Yeni Kona dizel Türkiye’yi turladı

Hyundai Assan, 12 Nisan’da satışa sunduğu KONA 1.6 litre dizel modeliyle B-SUV segmentinde tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve akabinde tüm Türkiye’yi kapsayacak bir projeye başlamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hyundai KONA
Hyundai KONA

Türkiye’nin yedi bölgesini kapsayan projede toplam 7 bin kilometreyi sorunsuz bir şekilde kateden 3 adet Hyundai KONA dizel, ayrıca 45’ten fazla otomotiv gazetecisini direksiyonuna konuk etmişti.

5 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

İstanbul’dan start alan “KonAtolia”, ilk durak olarak 16 Nisan’da Ankara’yı seçti. Daha sonra sırasıyla Nisan ayında Samsun, Ordu, Erzurum, Van ve Mardin ayaklarını tamamlayıp Mayıs ayında da Adana, Mersin, Antalya, Fethiye, İzmir ve Bursa’da bayi lansmanlarını gerçekleştiren Hyundai, proje kapsamında bin 600 davetliyle bir araya geldi. Türkiye’nin uzman otomotiv gazetecileri de yetkili satıcılarda gerçekleştirilen bu lansmanlarda sahneye çıkarak konuklarla Kona 1.6 dizel ile yaptıkları test sürüşlerini doğrudan anlatma fırsatları buldular. Sosyal medya kanallarından da sürekli olarak paylaşımlar yapan Hyundai Assan, 40 günde 5 milyondan fazla kişiye de sanal ortamda ulaştı. İnternet sitesi üzerinden de araçların nerede olduğunu anlık olarak paylaşan Hyundai Assan, böylelikle Kona dizellerle test sürüşü yapmak isteyen otomobil severlere önceden haber vererek 300’den fazla test sürüşü gerçekleştirmiş oldu.

DENEYİM PAYLAŞILDI

KonAtolia ile ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “12 yetkili satıcımızda Kona dizel lansmanı gerçekleştirdik ve 45 gazeteci dostumuz da bizlerle beraber olarak yeni modelimizi şehirlerarası yollarda test ettiler. Ayrıca Kona dizel hakkındaki deneyimlerini ve tecrübelerini davetlilerle paylaşarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmemize destek oldular. Bizlerle beraber olan tüm dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

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