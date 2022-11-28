Yeni mezun 90 bin gence istihdam

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Nisan 2021'de Mikro ve Küçük İşletmelere yönelik Hızlı Destek Programı başlattı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Mustafa Varank’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda destek programında gelinen son aşamayı anlattığına işaret edildi. KOSGEB olarak yılbaşından bu zamana kadar KOBİ'lere 8,3 milyar lira kaynak sağladıklarını bildiren Varank, "Bu kaynağın yaklaşık 7 milyar lirasını, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında 47 bin 500 işletmeye aktardık. Meslek lisesi ya da üniversiteden yeni mezun 90 bin genç, KOSGEB'in bu programı sayesinde ilk kez istihdam edildi" bilgisini verdi. İmalatçı KOBİ'lere yönelik olarak tasarlanan Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın ilk iki fazında imalat sektörüne odaklanıldığı vurgulanan açıklamada, bu 2 dönemde 12 bin işletmeye 367 milyon liralık işletme sermayesi desteği verildiği bildirildi. Açıklamada, mikro işletmelerin 2, küçük işletmelerin de 5 personele kadar yararlanabildiği programın 3'üncü döneminde 100 bin lira olan destek tutarının, 4'üncü fazda 125 bin liraya çıkartıldığı kaydedildi.

REKLAM