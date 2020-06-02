Yeni normalin ilk müjdesi kamu bankalarından geldi: 4’lü destek paketi

Küresel ekonomiyi derinden sarsan yeni tip koronavirüste normalleşme sürecine adım atan Türkiye, salgının etkilerini bertaraf etmek adına dört koldan mücadelesini sürdürüyor. Son olarak normale dönüş sürecine kamu bankalarından da destek geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, normalleşme sürecine geçişte vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını sağlayabilmesi için 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Vatandaşlara ‘konut kredisi’, ‘taşıt kredisi’, ‘sosyal hayatı destek’ ve ‘tatil destek’ olmak üzere 4 yeni kredi paketi sunulacak.

KONUTTA PEŞİNAT YÜZDE 10’A ÇEKİLDİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı sunulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman sunulacak. İkinci el konutlar için ise azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sağlanacak.

TAŞITTA YERLİ ÜRETİME VURGU

Yerli üretim yapan anlaşmalı şirketlerden sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak müşterilere yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak müşterilere de yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.

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NORMALE DÖNÜŞTE SOSYAL DESTEK

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

BAŞVURULAR 5 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman sunulacak.

TURİZM SEKTÖRÜNE CAN SUYU

Turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek.

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PİYASADA CANLANMA SAĞLAYACAK ADIMLAR

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın devreye aldığı yeni kredi paketlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, “Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

SORUMLULUK ALDILAR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Düşük faizli kredi destek paketini, ekonominin lokomotif sektörleri destekleyecek olması bakımından çok değerli buluyoruz” dedi. Avdagiç, “Kamu bankaları, anlamlı bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu hamleyi iş dünyası olarak takdirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kredi paketlerinin yerli üretimi canlandırmak açısından önemine dikkati çekerken, “Özel sektör bankaları da aynı doğrultuda piyasaları desteklemeli” ifadesini kullandı. Baran, “Yeni normalleşmeye geçilmesiyle üretimi, istihdamı, tüketimi desteklemek zorundayız” dedi.

KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kredi paketinin sektöre canlılık katacağını bildirdi. Erkurtoğlu, “Özellikle üç büyük ilde sunulan 750 bin liraya kadarlık kredi satışları ivmelendirecektir. Bir daha bu kadar düşük faiz sağlanacağını düşünmüyoruz” dedi.

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TARİHTE BENZERİ YOK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranı imkanı devam ettirildi. Bu umut verici bir şey” dedi. Şahsuvaroğlu, paketin ikinci el satışları da olumlu etkileyeceğine işaret ederek, “Türkiye cumhuriyeti otomotiv tarihinde böyle bir kampanya görmedik” diye konuştu.

TURİZM İÇİN İTİCİ GÜÇ

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Tatil kredisinin iç turizmi harekete geçirme noktasında itici güç olacağını düşünüyoruz. Tatil kredisinin şehir otellerine etkisi kısıtlı olabilir. Buna karşılık özellikle resort oteller açısından önemli bir faydası olacaktır” dedi.

SEKTÖRÜ CANLANDIRIR

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, paketin sektörleri için önemli bir adım olacağını düşündüklerini aktardı. Yerli üretimin desteklenmesi açısından iyi bir adım olduğunu söyleyen Gürcan, “Yerli üretimin bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacaktır” dedi.