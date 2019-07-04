Yeni yatırımla geleceğe odaklandı

Bereket Enerji Grubu, finansal yapılandırma süreci sonrasında gelecek planlarına odaklandı. Bereket Enerji Grubu CEO’su İdris Küpeli, düzenlenen toplantıda 2019 yılında sektörün genel görünümünü ve grubun performansını değerlendirdi. Küpeli, “Yenilenebilir enerji santrallerimiz ile bin 156 megawatt kurulu güce ulaşarak, yıllık 4 bin 419 gigawatt enerji üretimi sağlıyoruz. 10 bin çalışanımızla istihdama destek oluyoruz. 2 bin 101 megawatt kurulu gücümüz ve 10 bin 464 gigawattlık üretimimiz var” dedi.

İdris Küpeli

4,6 MİLYAR DOLARLIK BORÇ YAPILANDIRILDI

Küpeli, verimliliğe odaklandıklarını belirterek önümüzdeki süreçte mevcut yatırımların rehabilitasyonunu gerçekleştireceklerini ve 200 milyon dolar seviyesinde bir yatırımı öngördüklerini belirtti. Bu kapsamda gerekli teklifleri topladıklarını ifade eden Küpeli; seçilecek firmalarla imzaların Eylül ayında atılmasını planladıklarını vurguladı. Grubun 4,6 milyar dolar tutarındaki konsolide borcunun uzun vadeye yayıldığını aktaran Küpeli, “Önümüzdeki birkaç yıl yatırımlardan ziyade kaynakların verimli kullanımına, kurumsallaşmaya ve geleceğe hazırlanmaya odaklanma zamanı” dedi.

YERLİ YÜKSEK TEKNOLOJİ: PARLA

Yerli güneş hücre üretimi yatırımı olarak nitelendirilen Parla hakkında da bilgi veren Küpeli şunları söyledi: “Enerjide yerli sanayi zincirinin kurulmasına ve halkaların yerli teknolojilerle geliştirilmesi önemli. Denizli’de yer alan fabrikamızda Parla markamızla ülkemizin ilk ve tek yerli güneş hücresini üretiyoruz. Ürettiğimiz yerli hücreler, güneş santrallerindeki güneş panellerinde kullanılacak.” Alt yapısı 500 megawatt’a göre tasarlanan Parla’nın 15 milyon dolar yatırım ile hayata geçtiğini belirten Küpeli, katma değeri yüksek bir girişim olan “Parla” markasıyla hem panel ve hücre üretimi, hem de kurulum hizmetleriyle güneş sektöründe entegre bir fabrika şeklinde çalışarak; yüksek teknolojiyle üretim gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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