Ekonomi Yenikapıya yeni port
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yenikapı’ya yeni port

Galataport’a yanaşan kruvaziyer gemi sayısındaki artışı dikkate alan hükümet, Yenikapı’ya yeni bir port kurulması için çalışmalara başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İhtiyacı karşılamak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile planlama yaptık. Galataport 200’ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yenikapı’ya yeni port
Galataport

İstanbul’a kruvaziyer gemilerinin yanaşacağı yeni port kurulması için harekete geçiliyor. Son dönemde Galataport’a yanaşan kruvaziyer gemi sayısında yaşanan artışı dikkate alan hükümet Yenikapı’ya yeni bir port kurulması için çalışmalara başladı. Konunun detaylarıyla ilgili bilgiyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.

Oya Narin-Mehmet Nuri Ersoy
Oya Narin-Mehmet Nuri Ersoy

TÜRKİYE ANA LİMAN

İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen Turizm Yatırım Forumu’nda (Tourism Elements Forum-TIF) konuşan Ersoy, Türkiye'nin şu anda dünyanın en etkili ve en fazla tanıtım yapan ülkesi olduğunu söyledi. Ersoy, Türkiye’nin atılan adımlarla homeport (ana liman) haline geldiğinin altını çizdi. Galataport'un bütün düyada parmakla gösterilen örnek bir proje olduğunu belirten Ersoy, kruvaziyer turlarının sadece yaz sezonunda değil, 12 ay boyunca devam edecek olmasının da turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılmasını sağlayacağını ifade etti. Ersoy: “Rakamlar çok açık. Galataport şu anda 200’ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının göstergesidir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile bir planlama yaptık ve Yenikapı’da yeni bir port için çalışmalara başlandı.”

PANDEMİNİN ETKİLERİ ATLATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, pandeminin etkilerini hızlı bir şekilde atlatarak tekrar yükseliş trendine giren Türkiye için çok önemli iki karar alındığına işaret ederek, “Birincisi 2025 yılı sonuna kadar yapılacak yatırımlarda KDV hızlı mahsubuyla ilgili, biliyorsunuz KDV’siz yatırım faturası alınabiliyor artık 2025 sonuna kadar yatırımlarda. İkincisi ise 50 milyar liralık 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli düşük faizli TL kredi desteği, bunlar da bu ay itibarıyla devreye alındı” açıklamasını yaptı.

2022’nin turizmde kazananı olmalıyız

  • Zirvede konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, 2022 yılının İstanbul için turizmde şahlanış yılı olacağını söyledi. Avdagiç, “Özellikle son birkaç aydır, daha da verimli bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. 2022 yılının turizmde kazanan ülkesi, Türkiye olmalıdır. Aslında, biz bu potansiyeli değerlendirecek niyete ve eylem gücüne sahip olduğumuzu pandemiyle geçen 2 yılda ortaya koyduk” dedi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ise salgın sebebiyle turizmle ilgili bütün varsayımların altüst olduğunu belirtti. Narin, Türkiye’nin turizmde son dönemdeki başarılı performansına dikkati çekti. Narin, "Önümüzdeki 30 yılda da 2 milyar insanı misafir etmeye hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Galataport İstanbul'da karşılama: İlk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
FOTOĞRAF 10
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Şehrin tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve kültür sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine dönüştüren, 200 yıldır kapalı olan sahil şeridini yeniden halkın erişimine açan Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisini 1 Ekim Cuma günü karşıladı. Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı geminin 57 yolcusu, seyahatlerini eşsiz bir tarihi yarımada manzarası ile karşılandıkları İstanbul’da tamamlayacak.
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Bir gece Galataport İstanbul’da kalacak gemi, 2 Ekim’de uzun bir aradan sonra Galataport İstanbul’dan gemiye binecek 69 yeni yolcusu ile bir sonraki rotasına doğru yola çıkacak. Kruvaziyer sektöründe seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar “ana liman” olarak tanımlanıyor. Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor.
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İstanbul ve Türkiye turizmine ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için SeaDream II gemisi ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini de taşıyor.
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Galataport İstanbul, 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1,2 kilometre sahil şeridini kapsayan dünyanın en önemli projeleri arasında yer alıyor. Galataport İstanbul, engelli dostu ve düşük katlı yapıları, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi, alternatif ulaşım olanakları gibi birçok özelliği ile öne çıkıyor. Misafirlerine “nefes alan”, sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, alışveriş, yeme içme ve çalışma deneyimi sunuyor.
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Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, “Galataport İstanbul olarak ilk yolcu gemimizi karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Pandeminin yol açtığı erteleme ve iptaller, dünya genelinde aşılanmanın artışıyla ortadan kalkmaya başlıyor. Gemilerimizi daha sık göreceğimiz, farklı ülkelerden, farklı sınıflarda kruvaziyerlerin demirleyeceği bir yıl olacağını ümit ediyoruz.
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Galataport İstanbul’a gelecek her yolcu ve mürettebat hem ekonomik hem de sosyal anlamda ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu hedefliyoruz. Her turist ülkesine döndüğünde 4 kişiye Türkiye ziyaretinden söz etse her sezon milyonlarca insana erişmiş olabiliriz. Kruvaziyer sektörünün bir şehre ekonomik ve sosyal katkısı çok önemli” dedi.
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Galataport İstanbul'da karşılama: İlk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
İstanbul'da 5 yıl önce yapımına başlanan Galataport İstanbul'a ilk turist gemisi yanaştı. Megakente iki yıl sonra gelen ilk yolcu gemisi, Galataport'ta dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminaline demirledi.

Galataport’a ilk gemi: Yılda 1,5 milyon yolcu gelecek
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