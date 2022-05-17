Yenikapı’ya yeni port

İstanbul’a kruvaziyer gemilerinin yanaşacağı yeni port kurulması için harekete geçiliyor. Son dönemde Galataport’a yanaşan kruvaziyer gemi sayısında yaşanan artışı dikkate alan hükümet Yenikapı’ya yeni bir port kurulması için çalışmalara başladı. Konunun detaylarıyla ilgili bilgiyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi.

Oya Narin-Mehmet Nuri Ersoy

TÜRKİYE ANA LİMAN

İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen Turizm Yatırım Forumu’nda (Tourism Elements Forum-TIF) konuşan Ersoy, Türkiye'nin şu anda dünyanın en etkili ve en fazla tanıtım yapan ülkesi olduğunu söyledi. Ersoy, Türkiye’nin atılan adımlarla homeport (ana liman) haline geldiğinin altını çizdi. Galataport'un bütün düyada parmakla gösterilen örnek bir proje olduğunu belirten Ersoy, kruvaziyer turlarının sadece yaz sezonunda değil, 12 ay boyunca devam edecek olmasının da turizm hareketliliğinin tüm yıla yayılmasını sağlayacağını ifade etti. Ersoy: “Rakamlar çok açık. Galataport şu anda 200’ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının göstergesidir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile bir planlama yaptık ve Yenikapı’da yeni bir port için çalışmalara başlandı.”

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PANDEMİNİN ETKİLERİ ATLATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, pandeminin etkilerini hızlı bir şekilde atlatarak tekrar yükseliş trendine giren Türkiye için çok önemli iki karar alındığına işaret ederek, “Birincisi 2025 yılı sonuna kadar yapılacak yatırımlarda KDV hızlı mahsubuyla ilgili, biliyorsunuz KDV’siz yatırım faturası alınabiliyor artık 2025 sonuna kadar yatırımlarda. İkincisi ise 50 milyar liralık 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli düşük faizli TL kredi desteği, bunlar da bu ay itibarıyla devreye alındı” açıklamasını yaptı.

2022’nin turizmde kazananı olmalıyız

Zirvede konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, 2022 yılının İstanbul için turizmde şahlanış yılı olacağını söyledi. Avdagiç, “Özellikle son birkaç aydır, daha da verimli bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. 2022 yılının turizmde kazanan ülkesi, Türkiye olmalıdır. Aslında, biz bu potansiyeli değerlendirecek niyete ve eylem gücüne sahip olduğumuzu pandemiyle geçen 2 yılda ortaya koyduk” dedi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ise salgın sebebiyle turizmle ilgili bütün varsayımların altüst olduğunu belirtti. Narin, Türkiye’nin turizmde son dönemdeki başarılı performansına dikkati çekti. Narin, "Önümüzdeki 30 yılda da 2 milyar insanı misafir etmeye hazırlanıyoruz” diye konuştu.