Galataport’a ilk gemi: Yılda 1,5 milyon yolcu gelecek​

İstanbul ve Türkiye turizmine ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için, SeaDream II gemisi ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini de taşıyor.

İstanbul’un tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve kültür sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine dönüştüren, 200 yıldır kapalı olan sahil şeridini yeniden halkın erişimine açan Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisini dün karşıladı.

8 KATTAN FAZLA PARA HARCIYORLAR

Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı geminin 57 yolcusu seyahatlerini Tarihi Yarımada manzarası ile karşılandıkları İstanbul’da tamamlayacak. Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor.

İLK GELEN MİSAFİR ABD VE AVRUPA’DAN

İstanbul ve Türkiye turizmine ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için, SeaDream II gemisi ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini de taşıyor. Mürettebat dahil toplam 150 yolcusuyla Bulgaristan’a doğru yola çıkmadan önce SeaDream II gemisinde devlet erkanı, kamu davetlileri ve Galataport İstanbul yöneticilerinin bulunduğu plaket ve karşılama töreni düzenlendi. Amerika menşeli SeaDream II gemisi 105 metre uzunluğunda ve 110 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Gemide seyahat eden yolcuların uyrukları ABD, İngiltere ve Kuzey Avrupa’dan oluşuyor.

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LİMAN EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Galataport İstanbul gemi olmadığı zamanlarda ise rıhtım ile hemzemin hale geliyor ve bu inovasyon sayesinde 200 yıldır erişime kapalı olan Karaköy’ün sahil şeridi, şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri oluyor. Kruvaziyer turizminin ekonomik ayağına da değinen Galataport İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, “Gemilerimizi daha sık göreceğimiz, farklı ülkelerden, farklı sınıflarda kruvaziyerlerin demirleyeceği bir yıl olacağını ümit ediyoruz. Galataport İstanbul’a gelecek her yolcu ve mürettebat hem ekonomik hem de sosyal anlamda ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu hedefliyoruz. Kruvaziyer yolcuları şehre diğer yollardan gelen turistlere oranla alıveriş ve yeme içmeye yaklaşık 8 kat daha fazla döviz harcıyor” açıklamasında bulundu.

Antalya 7 milyon turisti ağırladı

Antalya bu yıl ağırladığı yabancı turist sayısında 7 milyonu geçti. Antalya Valiliği’nden yapılan ve geçen yılı 3,5 milyon turistle kapandığının belirtildiği açıklamada, “Geçen yıl Ocak-Eylül ayları arasında 2 milyon 572 bin 314 kişinin ziyaret ettiği Antalya’da bu yıl aynı dönemde 7 milyon 016 bin 276 kişi ziyaret etti. Bu yılın Ocak-Eylül ayı sonuna kadar olan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısındaki artış oranı yüzde 173 olarak açıklandı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2020 yılı Eylül ayında 1 milyon 017 bin 569 kişinin ziyaret ettiği Antalya’yı bu yıl aynı dönemde 1 milyon 732 bin 298 kişi ziyaret etti” denildi. Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada, 2 milyon 698 bin 344 ile Rusya, 1 milyon 108 bin 486 kişi ile Ukrayna ve 884 bin 827 kişiyle Almanya takip ediyor.