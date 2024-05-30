Yenilenebilir enerjide yükseliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistikleri sıralamasında Çin ilk sırada yer alırken onu ABD ve Brezilya izliyor. Yenilenebilir kurulu gücü sıralamasında Brezilya'yı Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya takip ediyor. Daha önceki sıralamada 12'nci olan Türkiye, 58 bin 462 megavat kurulu güç ile 11'inci sırada yer alıyor.
HER YIL 5 BİN MEGAVAT YENİ KAPASİTE
Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki yükselişini değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye; güneş kaynağını, rüzgarlarını, hidrolik kaynaklarını, jeotermal kaynaklarını bütün yenilenebilir kaynaklarını belli bir program dahilinde ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket ediyor” dedi. Yenilenebilirde her yıl 5 bin megavat kurulu gücü devreye almayı hedeflediklerine işaret eden Bayraktar, “Güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgârda da 1500 megavat olacak şekilde 2035'e kadar 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. Nisan itibarıyla 1.400 megavatı aşmış durumdayız.” dedi. Bakan Bayraktar, “2053 Net Sıfır Karbon hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Ürettiğimiz her kilovatsaat elektrik, ithal ettiğimiz doğal gazın, kömürün ve petrolün azalması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.