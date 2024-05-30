Yenilenebilir enerjide yükseliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistikleri sıralamasında Çin ilk sırada yer alırken onu ABD ve Brezilya izliyor. Yenilenebilir kurulu gücü sıralamasında Brezilya'yı Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya takip ediyor. Daha önceki sıralamada 12'nci olan Türkiye, 58 bin 462 megavat kurulu güç ile 11'inci sırada yer alıyor.