​Yerli enzimde ihracat için düğmeye basıldı

Birçok farklı alanda “yerli” üretim seferberliğine başlayan Türkiye, biyo-teknolojinin en önemli kalemlerinden “enzim”de de yerli üretime başladı. Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde konumlanan LIVZYM, Türkiye’nin gıda enziminde ithalatını ikame etmekle kalmayacak, aynı zamanda Afrika’ya, Rusya ve Orta Doğu’yu da içine alan geniş bir coğrafyaya da ihracat yapacak.

BÜYÜKLÜĞÜ 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bu önemli yatırıma imza atan LIVZYM Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Serdar Uysal, “Tekstilden kağıda, gıdadan yeme, biyoyakıttan deterjana ve tıbba kadar onlarca farklı alanda etki oluşturan enzim endüstrisinin büyüklüğü bugün dünyada 10 milyar doları aşmış durumda. Bunun 2 milyar dolarlık payı Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede tüketiliyor” dedi.

Serdar Uysal

DIŞA BAĞLIMLILIK AZALACAK

Uysal, “Bu önemli yatırımla Türkiye’nin enzimde dışa bağımlığını azaltırken, ülkemizin cari açığının kapanmasına da olumlu katkı sağlamak üzere yola çıktık. Bölgede bu yatırımla birlikte enzim pazarını da büyütmeye hazırlanıyoruz. LIVZYM, Afrika’dan Rusya ve Orta Doğu’ya uzanan geniş coğrafyanın da ilk ve tek endüstriyel enzim üretim tesisi olarak bu alandaki gelişmelere de imza atmayı planlıyor. Aynı zamanda 2 milyar dolarlık bu pazarın ihtiyacının yarısını karşılamak üzere yola çıkan LIVZYM, yılda 1 milyar dolara yaklaşan enzim ihracatına da imza atacak” dedi.

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Türkiye'nin ilk yerli enzim tesisi geçtiğimiz yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle açılmıştı.

Türkiye’yi biyoteknoloji alanında geleceğe taşımaya hazırlanıyor