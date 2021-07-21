Ekonomi Yerlienzimdeihracat içindüğmeye basıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli enzimde ihracat için düğmeye basıldı

Türkiye’den Afrika’ya, Rusya’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş coğrafyanın ilk enzim üretim tesisi LIVZYM, Tuzla’dan dünyaya ihracata hazırlanıyor. Yıllık 1 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirmeyi planlayan Ar-Ge ve üretim tesisi, Türkiye’yi yakın zamanda biyoteknoloji üssüne dönüştürecek.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Yerli enzimde ihracat için düğmeye basıldı
Fotoğraf: Arşiv

Birçok farklı alanda “yerli” üretim seferberliğine başlayan Türkiye, biyo-teknolojinin en önemli kalemlerinden “enzim”de de yerli üretime başladı. Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde konumlanan LIVZYM, Türkiye’nin gıda enziminde ithalatını ikame etmekle kalmayacak, aynı zamanda Afrika’ya, Rusya ve Orta Doğu’yu da içine alan geniş bir coğrafyaya da ihracat yapacak.

BÜYÜKLÜĞÜ 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

  • Bu önemli yatırıma imza atan LIVZYM Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Serdar Uysal, “Tekstilden kağıda, gıdadan yeme, biyoyakıttan deterjana ve tıbba kadar onlarca farklı alanda etki oluşturan enzim endüstrisinin büyüklüğü bugün dünyada 10 milyar doları aşmış durumda. Bunun 2 milyar dolarlık payı Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede tüketiliyor” dedi.

Serdar Uysal
Serdar Uysal

DIŞA BAĞLIMLILIK AZALACAK

Uysal, “Bu önemli yatırımla Türkiye’nin enzimde dışa bağımlığını azaltırken, ülkemizin cari açığının kapanmasına da olumlu katkı sağlamak üzere yola çıktık. Bölgede bu yatırımla birlikte enzim pazarını da büyütmeye hazırlanıyoruz. LIVZYM, Afrika’dan Rusya ve Orta Doğu’ya uzanan geniş coğrafyanın da ilk ve tek endüstriyel enzim üretim tesisi olarak bu alandaki gelişmelere de imza atmayı planlıyor. Aynı zamanda 2 milyar dolarlık bu pazarın ihtiyacının yarısını karşılamak üzere yola çıkan LIVZYM, yılda 1 milyar dolara yaklaşan enzim ihracatına da imza atacak” dedi.

Türkiye'nin ilk yerli enzim tesisi geçtiğimiz yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle açılmıştı.
Türkiye'nin ilk yerli enzim tesisi geçtiğimiz yıl, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle açılmıştı.

Türkiye’yi biyoteknoloji alanında geleceğe taşımaya hazırlanıyor

  • LIVZYM, sadece pazara yeni çıktığı bu yıl 1 ila 1,5 milyon dolar civarında satış yapmayı hedefliyor. Türkiye’yi biyoteknoloji alanında geleceğe taşıyacak üretim tesislerinden biri olmaya hazırlanan tesis, yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz endüstriyel enzim üretimi gerçekleştirerek, her yıl 150 milyon dolar seviyesine ulaşan enzim ithalatını da azaltmayı hedefliyor. LIVZYM’in enzim portföyünde 10 farklı enzime ulaşmasının planlandığını açıklayan Uysal, “Enzimlerin en önemli faydalarından biri, gıda ve tarım alanında sunduğu çözümlerle, dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sunması. Enzim, kullanıldığı sektörlerde üretim hızını ve verimini artırıyor" diye konuştu.
Abone Ol Google News
Çip tedarikininson kurbanı oldu

Çip tedarikinin
son kurbanı oldu

Otomobil üretimine ara vermeyi planlıyor.
Bayram göçüdevam ediyor

Bayram göçü
devam ediyor

​TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi.
TikToka yasak

TikTok'a yasak

​Pakistan 'uygunsuz içerik' gerekçesiyle erişimi durdurdu.
Pegasus<br>liderlere uzandı

Pegasus
liderlere uzandı

​Obrador, İmran Han ve Modi de var.

​Kota ve kuralardan sonra 2 yıldır da Kovid engeli var.

Akıncı Üssü'ndeki kayıtlar 5 yıl sonra ortaya çıktı.

​Adayımızı dış güçler belirleyecek.

​AB, kaçtığı Libya'ya geri dönüyor.

​Dünyanın en zengini Bezos, kardeşi ve 2 kişiyle birlikte uzaya gidip döndü.

Artık Kuzey-Güney yok 'Kıbrıs Türkü' var.

​İlk uçuş cumhuriyetin 100. yılında.
Aşı olan olmayanı<br> ikna etmeli

Aşı olan olmayanı
ikna etmeli

​Vaka sayısı dokuz bine dayandı.
Çin'de sel

Çin'de sel

En az 12 kişi hayatını kaybetti.
Köprübaşı Başkanı da yaralandı

Köprübaşı Başkanı da yaralandı

Kolundan yaralanan Ali Aydın, hastaneye koştu.
'Gökyüzünün keskin gözleri'

'Gökyüzünün keskin gözleri'

​Bayramda da eller tetikte 3 bin 180 rakımda vatan nöbetindeler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.