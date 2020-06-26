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Ekonomi Yerli hızlı tren teste çıkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli hızlı tren teste çıkıyor

Yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin üretiminde sona gelindi. Test sürüşleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımları ile gerçekleşecek trenin 30 Ağustos tarihinde raylara inmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin üretimi tamamlandı.
Yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin üretimi tamamlandı.

Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) üretilen milli elektrikli tren setinin maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor.

2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi.

Yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin üretimi tamamlandı.

Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını 15 Haziran’da yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Tren’in raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini vermişti.

Yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren setlerinin üretimi tamamlandı.
  • TÜVASAŞ Sakarya Yerleşkesi’nde gerçekleşen test sürüşüne ayrıca TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaaslan ile TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da katılacak.

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