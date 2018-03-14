EkonomiYerli kripto para piyasadan çekiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli kripto para piyasadan çekiliyor

Türkiye'nin kripto parası olma hedefiyle halka arz edilen ve büyük talep gören NexPara, piyasadan çekildiğini ve topladığı 3 milyon liraya yakın yatırımı bugün itibarıyla iade etmeye başladığını açıkladı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Nextpara
Nextpara

Türkiye’nin yerli kripto parası olma hedefiyle yola çıkan NeXpara piyasadan çekildi. 1 Mart’t a halka arz edilen NeXpara, topladığı 2 milyon 840 bin TL yatırımı geri iade edecek.

  • NeXpara sitesinde konuya ilişkin şu açıklama paylaşıldı:
  • "Yol haritamızda belirlediğimiz BDDK ve KOIN VAKIF planlarımızın, yetkili merciler ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, şu anki Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde imkansız olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, 14 Mart 2018 tarihi itibariyle konu ile alakalı yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında aldığımız karara istinaden, süreç içerisinde bizlere güvenerek yatırım yapan tüm üyelerimizin zarar görmemesi adına ivedilikle 14 Mart 2018 saat 09:30’dan itibaren tüm havale/eft yatırımları geri iade edilecektir. Ayrıca, Bitcoin ve Ethereum olarak yatırım yapanlara ilgili cüzdan bilgileri paylaşılacaktır. Bu süreçte bizlere güvenen, inanan, yanımızda olan herkese ayrı ayrı teşekkür eder, kripto hayatınızda bol kazançlar dileriz."

Kripto paralar konusunda çeşitli analizler yapan ve eğitimler veren Eylem Cülcüloğlu ise Nexpara’ya verdiği danışmanlığa son verdiğini duyurdu.

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