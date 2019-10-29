Yerli otomobil gösterime hazır

Yürüyen ilk ön gösterim aracı, aralık ayında kamuoyunun beğenisine sunulacak. Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen 'Türkiye'nin Otomobili'nin başlangıçta C Segmentinde bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda da model sayısını 5'e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor. Otomobilin, 2022 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor.

300 TÜRK MÜHENDİSE YERLİ OTO ANLATILDI

Aralık'ta tanıtılacak Türkiye'nin Otomobili çalışamları devam ederken TOGG'da Almanya'da 300 Türk mühendise projeyi anlattı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Bosch Türk Forumu kapsamında yapılan buluşmada, "TOGG ekibi için enerji veren, heyecan artıran ve bize farkında olduğumuz sorumluluğumuzun ağırlığını bir kez daha hissettiren bir buluşma oldu. Bizlerle paylaşılan tecrübeler, yardım etmek üzere uzatılan eller ve aktarılan düşünceler için herkese çok teşekkür ederiz. Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız olmadığımızı derinden hissettik" açıklamasında bulundu.