Yerli otomobil TOGG’un ustaları burada yetişecek

TOGG’un tanıtılmasıyla birlikte Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. TOGG’un servis, bakım, arıza gibi işleri ile ilgilenecek olan ustalar Düzce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yetişecek. Bunun için kurulan Elektrikli Araçlar Teknoloji Dalı’nı öğrenciler tercih edebilecek.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, "Biz de hazırız. Elektrikli Araçlar devrimi başladı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Düzce Fatih MTAL bünyesinde, Bakanlığımızın onayıyla açtığımız Elektrikli Araçlar Teknolojisi Dalı’nda eğitimler başladı.

Önce meslek dersi öğretmenlerimiz uzman firmalardan eğitimlerini aldı, sonra 30 öğrencimiz bu alana yerleşerek eğitimlere başladı. TOGG’la birlikte birçok firma ülkemizde elektrikli araç satacak. Bu araçların üretim, servis, bakım işlerini bu öğrencilerimiz yapacak. TOGG ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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