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Ekonomi

Yerli teknolojiye destek yağmuru

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP), KOBİ’lere yönelik birçok başlık bulunuyor. 2027 yılına kadar işletmelerin dijital dönüşüm sürecini hızlandırılacak. Kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için yeni program çağrılarına çıkılacak. Ar-Ge temelli, ihracat ve istihdam odaklı yatırımlara destekler artırılacak.

Burak Karaca
04:00 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:09 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ekonomi yönetiminin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program’da (OVP), KOBİ’ler için önemli adımlar yer alıyor. 2025-2027 yılları arasını kapsayan OVP’de, dijital dönüşüm süreci hızlandırılarak KOBİ’ler başta olmak üzere firmaların dijital teknolojilere yönelik kapasite ve kabiliyetleri desteklenecek.


KRİTİK SEKTÖRLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Aynı zamanda, kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için yeni program çağrılarına çıkılacak. Aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kitleri ve yapay zeka uygulamaları ile savunma sanayii alanlarına öncelik verilecek. Yatırım ve ihracatı desteklemek için yeni paketler hayata geçirilecek. KOBİ’lerin katma değer yolculuğunu hızlandıracak bir diğer adım ise kamu alımları yoluyla yerli ürünler ve teknoloji transferine sağlanacak destekler olacak.


GİRİŞİMCİ YUVALARI YAYGINLAŞIYOR

İşletmelere yönelik olarak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve bölgelerin rekabet edebilirliklerinin artırılmasına yönelik teknolojik dönüşüm, ihracat ve istihdam potansiyeli arz eden özel sektör yatırımları desteklenecek. Yeni programda, Ar-Ge temelli yatırımlar ve girişimcilik desteklenecek, yenilik ekosistemi güçlendirilecek. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı artırılacak, bölge altyapıları desteklenerek girişim ofisleri modeli ile kuluçka merkezleri yaygınlaştırılacak, daha fazla girişimci ekosisteme dahil edilecek. Fikri mülkiyet varlıklarının yüksek teknolojili ve katma değerli üretime katkısının artırılması amacıyla patent, marka ve tasarımlara ilişkin değerleme, finansmana erişim ve ticarileştirme mekanizmaları geliştirilecek.


#Ekonomi
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