Yerli tohumla gelen bereket

Enstitünün kurulduğu zamandan bu yana Türk tarımına hizmet verdiğini belirten Enstitü müdürü Yavuz Ağı, kurumun kurulduğu günden itibaren 64'ün üzerinde çeşit geliştirdiğini söyledi. Ağı, “Kurumun Türk tarımına ciddi katkıları olmuştur. Buğdayın 37, mısırın 54 kilolarda olduğu durumlardan bugünlere geldik. Bugün Türkiye ortalaması mısırda 1 ton, buğdayda da 275 kilo civarında” dedi.

24 çeşit Mısır geliştirdi

Ağı, kurumun, mısırda Türkiye'de Ar-Ge koordinatörlüğünü yaptığını ve mısırda çalışma sahalarının oldukça iyi olduğunu dile getirdi. Dane, silajlık, şeker, cin ve vaksi mısır ürünlerinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Ağı, “Bu çalışmaları kalite ve bitki sağlığı laboratuvarlarımızla destekliyoruz. Mısırda bugüne kadar 24 çeşit geliştirdik. Diğer bir çalışma konumuz ise buğday. Buğdayda da bugüne kadar 42 çeşit geliştirdik. Bunlardan 10'u fiilen üretimde şu an. Bu çeşitler içerisinde Çanakkale'nin 100. yıl anısına adına 'Nusrat' ismini verdiğimiz bir çeşidimiz gerek çiftçilerimiz gerek tohum firmaları tarafından ciddi rağbet görüyor” bilgisini verdi.

Yabancı hakimiyetini kıracağız

Türkiye’de her geçen gün Ar-Ge bilincinin arttığını ifade eden Ağı, “Biz yerli tohumun önemini biliyoruz ve bu bilinçle bakanlığımızın da desteğiyle elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yabancı çeşitlerin hakimiyetini mümkün olduğunca kırmak ve onlara bağımlılığı azaltmak açısından bir katkı sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu

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