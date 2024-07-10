Yerli üretime 45 ülkeye yayıldı

Tarım makineleri alanında 50 yılı aşkın süredir üretim yapan Öntar Tarım, Türkiye'de ve 45 ülkede on binlerce çiftçiye hizmet veriyor. 1970’li yıllarda Konya’da 150 metrekarelik bir atölyede temelleri atılan Öntar Tarım Aletleri, 1999 yılında bugünkü ismini alarak faaliyetlerine devam eden bir aile şirketi olarak dikkat çekiyor. Firma, tarımda kullanılan ilaçlama makineleri, gübre serpme makineleri ve kaldıraçların yanı sıra bu makinelerin pompa, kumanda ve fan sistemi gibi alt ürünlerini de üretiyor.

ÜRETİMİN %70’İ İHRACATA

Öntar Tarım, 2018 yılından bu yana Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 bin metrekare kapalı, toplam 20 bin metrekare alanda üretim yapıyor. 20’si mühendis olmak üzere yaklaşık 150 personeliyle yıllık 5 bin makine imal eden şirket, üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç ediyor. Firmanın ihracat yaptığı pazarlar arasında İspanya, Fas, Balkan ülkeleri, Rusya ve Uruguay başı çekiyor. Türkiye genelinde geniş bir bayilik ağına sahip olan Öntar, iç pazarda önemli bir pazar payı ve marka değerine sahip. Şirket, 2010 yılında başladığı ihracat faaliyetlerini bugün 45 ülkedeki bayilikleriyle sürdürüyor.

KOSGEB DESTEĞİYLE ROBOT TEKNOLOJİSİNE GEÇİŞ

2010'dan 2018'e kadar KOSGEB’den Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Test-Analiz ve Kalibrasyon Desteği, Yurt Dışı Marka Tescil Desteği ve Patent Desteği gibi birçok destek alan Öntar Tarım, 2018'den bu yana ise Test, Analiz Desteği, Endüstriyel Tasarım Desteği, Faydalı Model Desteği, Nitelikli Eleman Desteği ve Yurtiçi Fuar Desteği gibi desteklerden yararlandı. KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) ile ‘İhracata Yönelik Daha Uzun Çalışma Genişliğine Sahip İlaçlama Kolu Üretimi’ projesini hayata geçiren şirket, bu proje ile robot teknolojisine geçiş yaparak ürün kalitesinde ve üretim kapasitesinde önemli bir artış sağladı. Robotik kaynak sistemi sayesinde yurt dışı müşteri taleplerine yanıt verebilecek kaliteyi yakalayarak yeni müşteriler ve pazarlar kazandı.

İTHALATI ÖNLÜYOR

Öntar Tarım, tarım sektörü için gerçekleştirdiği yatırımlarla daha önce yurt dışına bağımlı olunan makineleri yerli olarak üreterek ithalatın önünü kesti ve ülkenin cari açığının kapanmasına katkıda bulundu. KOSGEB destekleriyle önemli bir büyüme ve gelişme ivmesi yakalayan firma, sektöre yönelik yatırımlarını aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyor.







