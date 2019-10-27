Yerli ve milli projelere öncelik

Tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli ihracatın artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa’da düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge, sektörün önemli temsilcilerini, sanayicileri, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirdi. Zirvede sektörün global dinamikleri ve gelecek trendleri masaya yatırılırken, 20’nin üzerinde kişi ve firma da inovasyon ve AR-GE alanındaki projeleriyle ödül kazandı. Etkinlik sonrası sorularımızı cevaplayan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 2009 yılından bu yana hayata geçirilen ‘AR-GE Pazarı’ projesi kapsamında Bursa’da önemli bir inovasyon iklimi oluştuğunu belirterek, “10 yılda Ar-Ge pazarına 2 bin 300 proje başvurusu yapıldı. Bunların yüzde 5’i ticarileşme aşamasına geldi. İş birlikleri geliştirildi. Girişimcilerimize mentörlük desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağlayacağımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç” dedi.

TEKSTİLDE 78 AR-GE MERKEZİ BULUNUYOR

Yarışmaya, yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, tercihen bir ekip ruhuyla hazırlanan, milli ve yerli üretimi destekleyen proje başvurularını aldıklarını kaydeden Engin, şunları kaydetti: “Proje sahiplerine girişimcilik/inovasyon eğitimi ve mentorluk gibi destekler sağlıyoruz, onları potansiyel müşterileriyle buluşturuyoruz, onları bu süreçte şirketleştirip ve zaman içerisinde öne çıkan girişimcileri kuluçka ve diğer desteklerle daha da yukarılara taşımak istiyoruz. İnovasyon alanında sarf edilen çabalarımız olumlu sonuçlar vermeye başladı. Sadece tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet yürüten 78 AR-GE merkezi var.”