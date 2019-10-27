Ekonomi Yerli ve milli projelere öncelik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli ve milli projelere öncelik

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 2009 yılından bu yana hayata geçirilen ‘AR-GE Pazarı Projesi' kapsamında Bursa’da önemli bir inovasyon iklimi oluştuğunu belirterek, yerli ve milli üretimi destekleyen proje başvurularını aldıklarını söyledi. Engin, "10 yılda Ar-Ge pazarına 2300 proje başvurusu yapıldı. Bunların yüzde 5’i ticarileşme aşamasına geldi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pınar Taşdelen Engin
Pınar Taşdelen Engin

Tekstilde yeni teknoloji ve metotlarla, katma değerli ihracatın artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa’da düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge, sektörün önemli temsilcilerini, sanayicileri, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirdi. Zirvede sektörün global dinamikleri ve gelecek trendleri masaya yatırılırken, 20’nin üzerinde kişi ve firma da inovasyon ve AR-GE alanındaki projeleriyle ödül kazandı. Etkinlik sonrası sorularımızı cevaplayan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, 2009 yılından bu yana hayata geçirilen ‘AR-GE Pazarı’ projesi kapsamında Bursa’da önemli bir inovasyon iklimi oluştuğunu belirterek, “10 yılda Ar-Ge pazarına 2 bin 300 proje başvurusu yapıldı. Bunların yüzde 5’i ticarileşme aşamasına geldi. İş birlikleri geliştirildi. Girişimcilerimize mentörlük desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağlayacağımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç” dedi.

TEKSTİLDE 78 AR-GE MERKEZİ BULUNUYOR

  • Yarışmaya, yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, tercihen bir ekip ruhuyla hazırlanan, milli ve yerli üretimi destekleyen proje başvurularını aldıklarını kaydeden Engin, şunları kaydetti: “Proje sahiplerine girişimcilik/inovasyon eğitimi ve mentorluk gibi destekler sağlıyoruz, onları potansiyel müşterileriyle buluşturuyoruz, onları bu süreçte şirketleştirip ve zaman içerisinde öne çıkan girişimcileri kuluçka ve diğer desteklerle daha da yukarılara taşımak istiyoruz. İnovasyon alanında sarf edilen çabalarımız olumlu sonuçlar vermeye başladı. Sadece tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet yürüten 78 AR-GE merkezi var.”

Antibiyotikte büyük tasarruf
EKONOMİ
Antibiyotikte büyük tasarruf
ABD savunmasız vegüçsüz bir Türkiye istiyor

ABD savunmasız ve
güçsüz bir Türkiye istiyor

​ABD yine S-400 şantajına hazırlanıyor.
Barış Pınarındanbereket fışkıracak

Barış Pınarı'ndan
bereket fışkıracak

Tel Abyad ve Rasulayn'da tarım ve hayvancılık hamlesi.
Milli Orduvatanı için savaşıyor

Milli Ordu
vatanı için savaşıyor

​Suriye Milli Ordusu 3 harekatta toplam 1018 şehit verdi.
Protestolar devam ediyor

Protestolar devam ediyor

​Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde, ölü sayısı 63'e yükseldi.
Fenerbahçe evinde şov yaptı

Fenerbahçe evinde şov yaptı

​Sarı lacivertliler Kadıköy'de Konyaspor'a 5 gol attı.
İş dünyasında<br>'like' çıkmazı

İş dünyasında
'like' çıkmazı

​İşçinin sosyal medya beğenisi kovulma sebebi olur mu?
ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor.
ABD<br>temizlememiş!

ABD
temizlememiş!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile Rusya'ya mutabakat uyarısı.
Belediye başkanları tek maaş alacak

Belediye başkanları tek maaş alacak

​Yeni düzenleme ile birden çok belediye şirketinde görev alamayacaklar.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Kanalın proje maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'de <br>tarihi divan

Fenerbahçe'de
tarihi divan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu.
40 yaşında<br>emekli mi olunur?

40 yaşında
emekli mi olunur?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan EYT sorusuna cevap.
Son gün 3 Kasım

Son gün 3 Kasım

Türkiye'de 188 bin kişi soyadını değiştirdi.
Teröristler yeğenimi<br>yanımda kaçırdı

Teröristler yeğenimi
yanımda kaçırdı

54'üncü günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.
Teröristler <br>kod adı kullanır

Teröristler
kod adı kullanır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani tepkisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.