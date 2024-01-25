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Ekonomi

Yerli yazılıma yerli portal

Yazılım sektörü için önemli bir mihenk taşı olacak Türkiye Yazılım Envanteri Portalı bu yıl faaliyete sokulacak. Portal ile birlikte Türkiye’nin bu alandaki bilgi birikimi paydaşlarla paylaşılacak ve bu sayede yerli yazılımların artırılması sağlanacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:18 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yazılım sektöründe açık kaynak alanında faaliyeti olan ve yatırım yapan yerli yazılım firmaları için önemli bir yere sahip olacak Türkiye Yazılım Envanteri Portalı bu yıl bitmeden faal olacak. Portal ile birlikte Türkiye’nin yazılım alanındaki bilgi birikimi paydaşlar ile paylaşılacak ve bu sayede yerli yazılımların artırılması sağlanacak. Projede, yerli kurumlar ve firmalar platformun kullanıcısı haline getirilerek yazılımda atılan her adım yerli imza ile paylaşılacak. Öğrenilen yazılım bilgilerinin dijital bir platform üzerinde taşınmasını sağlayacak portal, Türkiye’nin dijital yetkinlik envanterini de ortaya çıkaracak ve buna göre bir yol haritası çizilecek.

HEDEF 4 YILDA 9 BİN FİRMA

2024 yılı içerisinde açılacak olan portala ilk yıl 20 firma katılacakken, 2025’te bin, 2026’da 3 bin, 2027’de 6 bin ve 2028 yılında toplamda 9 bin firmanın kayıt edilmesi hedefleniyor. Portala katılacak paydaşların artmasıyla sektör daha hızlı gelişecek. Bu süreç, özellikle yazılım ve siber güvenlik alanlarını kapsayacak. Ekosistemle beraber ülkedeki yazılımcı sayısının da artırılması ve özgün programlar geliştirilmesi hedefleniyor.



#Yazılım
#Teknoloji
#Türkiye Yazılım Envanteri Portalı
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