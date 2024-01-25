Yerli yazılıma yerli portal

Yazılım sektöründe açık kaynak alanında faaliyeti olan ve yatırım yapan yerli yazılım firmaları için önemli bir yere sahip olacak Türkiye Yazılım Envanteri Portalı bu yıl bitmeden faal olacak. Portal ile birlikte Türkiye’nin yazılım alanındaki bilgi birikimi paydaşlar ile paylaşılacak ve bu sayede yerli yazılımların artırılması sağlanacak. Projede, yerli kurumlar ve firmalar platformun kullanıcısı haline getirilerek yazılımda atılan her adım yerli imza ile paylaşılacak. Öğrenilen yazılım bilgilerinin dijital bir platform üzerinde taşınmasını sağlayacak portal, Türkiye’nin dijital yetkinlik envanterini de ortaya çıkaracak ve buna göre bir yol haritası çizilecek.