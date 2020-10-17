Yeşil projelerde satış hızı yüksek

Sur Yapı, “Mis Gibi Hayat” konseptiyle konut sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk yeşil kampanyasını başlattı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, dönemsel ihtiyaçlara ve şartlara hitap eden projeler tasarlamak yerine geleceğe miras, her dönem kullanışlı ve yaşanabilir evler inşa ettiklerini söyledi. Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elmas, “Türkiye’nin ilk yeşil kampanyasını başlattık. Adını da ‘Mis Gibi Hayat’ koyduk” dedi. Elmas, kampanya ile tüm projelerde ferahlığı, huzuru ve güveni içinde barındıran, pandemi döneminde yaşama uygun hale getirdikleri çevre düzenlemelerini ön plana çıkardıklarını da aktardı. Kampanya kapsamında İstanbul projelerinde “tamamı peşin” ya da “peşin ve banka kredili” ödemelerde yüzde 20 indirimle, yüzde 0,99 kredi oranıyla 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Antalya projesinde ise tamamı peşin, peşin ve banka kredili alımlarda yüzde 10 indirim ve yüzde 0,99 vade oranıyla 120 aya kadar kredi çekilebiliyor.

10 PROJEYİ KAPSIYOR

İstanbul’da yer alan 9 proje ile Antalya’da inşa edilen Sur Yapı Antalya projesinin kampanya kapsamında yer aldığını aktaran Elmas, söz konusu projelerin konseptlerinin yanı sıra güçlü lokasyonlarıyla da dikkat çektiğini vurguladı. Kampanya kapsamında projelerinde tasarladıkları yaşamları anlattıklarını kaydeden Elmas, “Pandemi sürecinde biz de projelerimizi tekrar gözden geçirme fırsatı yakaladık. Aslında planlamamız ve mimari fonksiyonlarımızla pandemi koşullarına çok da uygun projeler inşa ettiğimizi gördük. Üzerine koyduğumuz yeniliklerle birlikte yaşanabilir fonksiyonları anlatmak istedik ve bunu bir kampanya haline getirdik. Böylece de Türkiye’nin ilk yeşil kampanyasını başlattık. Adını da ‘Mis Gibi Hayat’ koyduk” ifadelerine yer verdi.

REKLAM

EVLER AZ KATLI

Altan Elmas, kampanyada her projelerinin bir yaşam vaadi olduğunu anlattıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu yaşam vaadi birincil olarak az katlı mimari ile uyumlu sürdürülebilir özel çevre düzenlemesi ve ikincil olarak evlerin yaşamla dış mekanı birleştiren fonksiyonel yönleri.. Mesela Sancaktepe’de yer alan Muhit projesinin geniş iç bahçesinin içerisinde insanların yaz-kış aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri her birinin ayrı teması olan 6 adet 10 -30 metrekare arasında değişen açık hava odaları tasarladık. Sadece bu projemizde 42 farklı ağaç ve bitki öğesine yer verdik. Bunlarla birlikte zen bahçeleri, koku odaları, piknik alanları gibi geniş meydanlar oluşturduk. Kağıthane’deki Tempo City projemizin mimarisi, 15. katta bulunan şehir manzaralı havuzu, diğer sosyal donatıları ve çevresiyle tempolu dinamik bir yaşam vadediyor. Maltepe’deki Yeşil Mavi projemiz ise şehrin içinde hem orman hem deniz manzarası sunuyor. Pandemi dönemiyle birlikte yakın zamanda teslim ettiğimiz tüm projeler kısa sürede yüzde 90 doluluğa ulaştı.”

2021 teslim yılı olacak

Altan Elmas

Altan Elmas, 2021’de kampanya kapsamında yer alan Sur Yapı projelerini teslim etmeyi planladıklarını belirterek, “Bir yandan teslimine devam ettiğimiz bir yandan da 2021 itibarıyla teslimlerine başlayacağımız projelerimizle 2021’e ‘teslim yılı’ olarak hazırlanıyoruz. Topkapı Evleri geniş avlusuyla, Şehir Konakları açık hava şömineleriyle, Bahçeyaka Ispartakule koku tarlalarıyla, İlkbahar hemen taşınma imkanıyla, Excellence Koşuyolu akıllı evleriyle, Sur Yapı Antalya modern bir şehir yönüyle öne çıkıyor” bilgisini paylaştı.

REKLAM