Yetmiş sekiz il yüzünü güneşe döndü

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımını her geçen yıl arttırırken, bu alanda elde edilen üretim rakamlarında da dünya ortalamasının üzerine çıktı. Güneş enerjisi yenilenebilir yatırımlarında başı çekerken, son yıllarda izlenen politikalarla birlikte kurulu güç santralleri Türkiye’nin 78 iline yayıldı. Güneş Enerji Sistemleri’nden (GES) elektrik üretimine ülkemizde 2014 yılında başlanırken, bu tarihten önce ise GES’ler sadece konutlarda ve işletmelerde sıcak su elde etmek için kullanılıyordu. Geride kalan yıllarda izlenen politikalarla birlikte güneş enerjisinin toplam üretim içindeki payı yüzde 4 seviyelerine yaklaştı.

KURULU GÜÇ 40 MEGAVATTAN 6 BİN 964 MEGAVATA YÜKSELDİ

GES’lerin üretimde aktif rol oynamaya başladığı 2014 yılında kurulu güç 40 megavat ile sınırlı kalırken, her geçen yıl kurulu güç katlanarak arttı. Kurulu güçte 2020 yılında 6 bin 667 megavat rakamına ulaşılırken, 2021 yılı mart ayında bu rakam 6 bin 964 megavata yükseldi. Bu alanda görülen yüksek hızda artış elektrik üretimine de aynı oranda yansıdı. 2014 yılında 17 GWh(Gigawatt saat) üretim gerçekleşirken, 2020 yılında bu rakam 11 bin 265 GWh’ye ulaştı. 2021 yılında 1 Ocak-21 Mart tarihleri arası 2 bin 401 GWh üretim sağlandı.

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TÜRKİYE LİSTEDE TIRMANIŞTA

GES’lerden kaynaklı üretim 2014 yılında toplam üretimden hiç pay alamadı. Geçtiğimiz yıl ise yüzde 3,7 oranında pay GES’lere aitti. Yine 1 Ocak-21 Mart tarihlerinde toplam üretimden alınan pay yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. Güneş Enerjisi kurulu gücü bakımından dünyada 13'üncü, Avrupa’da ise 7'nci sırada bulunan Türkiye, 2014 yılı başından itibaren güneş kurulu gücünü en çok artıran ülkeler sıralamasında ise Dünyada 13'üncü Avrupa’da 5'nci sırada yer alıyor.

2023'TE 10 BİN MEGAVAT AŞILACAK

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında; her yıl en az 1000 megavat rüzgar ve 1000 megavat güneş YEKA yarışmalarının yapılması hedefleniyor. Bununla birlikte; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Stratejik Planı 2019 - 2023 uyarınca 2023 yılında güneş enerjisine dayalı kurulu gücün 10 bin megavat ve rüzgar enerjisine dayalı kurulu gücün 11 bin 883 megavat olması öngörülüyor.

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ENERJİMİZ DÖRT BİR YANA DAĞILDI

Güneş enerjisi yatırımları geçen yıllarda Türkiye’nin dört bir yanına uzandı. Geride kalan mart ayı itibariyle 81 ilin 78’inde güneş santrali bulunuyor. Toplamda ülke genelinde 7 bin 779 güneş santrali yer alırken, bunların 7 bin 742’sini lisanssız, 37’sini ise lisanslı santraller oluşturuyor. 2021’in ilk üç ayında devreye alınan kapasitenin yüzde 97,9’unu, 2020 yılında devreye alınan kapasitenin yüzde 97,4’ünü yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Şehirler bazında kurulu güç dikkate alın Konya 778 megavat ile birinci sırada yer alıyor.

YEKA GES-3 YARIŞMALARI PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla her yıl yenilenebilir enerji kapasitesini artırıyor. Önümüzdeki pazartesi günü yapılacak olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmaları 26 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Toplamda 23 ayrı şehirdeki 610 megavatlık kapasite için yarışma yapılacak. Bu kapsamda, 10, 15 ve 20 megavatlık güneş enerjisi kapasitelerine yönelik toplam 46 yarışma düzenlenecek. Güneş enerjisi alanında ise ilk mini YEKA yarışmaları gerçekleştirilmiş olacak.

Fatih Dönmez

DÖNMEZ: PANDEMİYE RAĞMEN ENERJİDE HIZ KESMEDİK

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki atılımıyla alakalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Şafak’a şunları söyledi: “365 gün gökyüzünden eksilmeyen, kesintisiz enerji kaynağı güneş ülkemizin yükselen enerji kaynağı olmaya devam ediyor. Küresel pandemiye rağmen ülkemiz de yenilenebilir enerji de hız kesmedik, yatırımlara devam ettik. Ülkemizin üretim çarkına, büyüme hedeflerine yerli ve yenilenebilir enerjiyi entegre ederek elektrik üretiminde ülkemiz kaynaklarını hizmete alıyoruz.

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ÜRETİMDE YENİLENEBİLİR DEVRİ

10 yıl önce başlayan güneş serüvenimiz, bugün Ar-Ge ve yerli tedarik ile herkes tarafından takdirle karşılanan bir şekilde yükseldi. 40 MW’dan 6,964 MW’a giden yolculukta uyguladığımız politikalar, Türkiye’nin elektrik üretiminde güneşin payını 2030’larda katlayarak artıracağız inşallah. Bununla da yetinmeyerek her yıl devreye alacağımız 1000 MW’lık güneş santralleriyle dünya da Avrupa sıralamalarında daha yukarıya çıkacağız. İnşallah başvurularını aldığımız mini yeka GES yarışmamıza da pazartesi günü Ramazan’ın bereketiyle birlikte gerçekleştireceğiz. Üretimde yenilenebilir devri hayırlı olsun.”

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