Yıl sonu cirosuna 6 ayda ulaştı

Türkiye’nin artan e-ticaret hacmi ve teknolojik altyapısı, özellikle deprem sonrasında ekonomik toparlanın hızlanmasında etkili oldu. Deprem felaketini takip eden haftalarda sanayi ve tarım gibi sektörlerin ekonomik faaliyetleri durma noktasına gelirken, pazar yerlerinin hızlı aksiyon almaları sayesinde bölgedeki ticaret yaralarını hızla sardı. Satıcıların bekleyen kredileri e-ticaret şirketleri tarafından hızla ödenirken; vadeleri ertelendi, komisyonlar alınmadı ve kargoları ücretsiz tüketicilere ulaştırıldı. İş yeri daha az zarar görenler hızla işlerinin başına dönebildi. İlanlarda ‘Deprem bölgesi satıcısı’ yazması kamuoyundaki bilinci artırdı. Vatandaşlar, mevcut yardımları yanında online alışverişlerinde depremzede satıcıları tercih ederek desteklerini ikiye katladı. Deprem sonrasında ekonomik durumu değerlendirmek için Gaziantep’te satıcılarla bir araya geldik.

Taner Çil.

MAĞAZA SATIŞLARI YENİ YENİ TOPARLANIYOR

Beta Bebek sahibi Taner Çil, “Depremin ardından sağlanan destekler ile satışlarımızda artış oldu. İlk olarak pandemi döneminde, işlerimizin devamlılığını e-ticarete girerek sağlamıştık. Bir ayın sonunda işimize e-ticaret sayesinde geri döndük” diye konuştu. Artan satışlarla yıl sonu hedeflerine 6 ayda ulaştıklarını belirten Çil, “Ciromuz yüzde 100 arttı. Mağaza satışlarımız yeni yeni kendine geliyor, bu süreç içinde e-ticaret sayesinde ayakta kaldık. Yatırımlarımızı da bu alana kaydırmayı planlıyoruz” dedi. Çil, “Deprem öncesi satışlarımız yüzde 40 mağaza, yüzde 60 e-ticaret şeklindeydi. Şimdi ise e-ticaretin payı yüzde 80 seviyesine geldi” ifadesini kullandı.

GÜNDE 2 BİN BATTANİYE ÜRETTİ

Balat Halı Yöneticisi Fatih Erkent, “Depremlerin hemen ardından Trendyol bizimle iletişime geçti. Öncelikle bir ihtiyacımız olup, olmadığını sordular” dedi. Deprem sonrasında nasıl yardım edebileceklerini düşündüklerini belirten Erkent şunları söyledi: “Ar-Ge’sini yaptığımız kaymaz tabanlı halıların kumaşlarını battaniye olarak hazırlamaya başladık. Akrabalarımızdan 30- 40 kişi bir araya geldik. Kumaşları kestik, diktik, battaniye olarak hazır ettik. Günlük 2 bin battaniye ürettik. Toplam yaklaşık 70- 80 bin kadar ürettik. Bunların yüzde 20’sini bağışladık. Kalan kısmını da maliyetine ve maliyetinin altında sunduk.”











