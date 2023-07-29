Yılda 360 milyon fişek üretecek

Türkiye’nin savunma sanayisi dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl temelini attığı MITE DEFENCE Çorum Sungurlu Fişek Fabrikası, 9 ay gibi kısa sürede tamamlandı, ihracat için düğmeye bastı. Yılda 360 milyon fişek üretimi yapacak fabrika Amerika, Balkan, Orta Doğu ve Asya ülkelerinin dikkatini çekti, 15 ülkeyle sözleşme imzalandı.

Fatih Doğan

ÖNEMLİ BİR TESİS OLACAK

Genel Müdür Fatih Doğan, fabrikanın tamamen yerli ve milli ürünlerin üretileceği önemli bir tesis olduğunu söyledi. Doğan, fabrikada üretilen fişekler arasında 9x19, 5x56, 7,62 ve 12.1 kapasitelerindeki modeller olduğunu sözlerine ekledi.

BU PAZARDA ARTIK BİZ DE VARIZ

Fabrikanın, 404 dönüm ve 30 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyüğü olduğuna dikkat çeken Doğan, “IDEF'23 fuarında büyük ilgi gördük. Amerika, Balkan, Orta Doğu, Asya ülkelerinin askeri heyetlerini ağırladık. 15 ülkeyle sözleşme imzaladık. Uluslararası pazarda artık biz de varız” dedi.

Türkiye’nin en büyük poligonu

Türkiye’nin en büyük poligonunda inşa ettiklerine vurgu yapan Genel Müdür Fatih Doğan, “Bu poligonumuz kapalı. 50 metre, 100 metre ve 557 metre uzunluğunda bir poligondur. Üretmiş olduğumuz ürünlerimizi, fişeklerimizi burada analiz ve testlerini yapacağız” ifadelerini kullandı.







