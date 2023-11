Yıldız Holding'in geleneksel 'Mutlu Et Mutlu Ol Günü'ne 100. yıl damgası

Kuruluşundan bu yana “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla tüm paydaşlarının mutluluğunu hedefleyen Yıldız Holding çalışanlarının her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı geleneksel “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”ne bu yıl Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusu damga vurdu. Kutlamalar kapsamında gün boyu süren etkinliklere Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü ev sahipliği yaptı. Yıldız Holding çalışanlarının bir yıl boyunca hayata geçirdikleri gönüllülük ve toplumsal fayda faaliyetlerini hep birlikte kutladıkları Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde, çalışanlar gün boyunca ileri dönüşüm, atıksız mutfak gibi sürdürülebilirlik temalı pek çok farklı atölyeye katıldılar ve Cumhuriyetin 100. yılına atıfla kolektif bir sanat çalışması da gerçekleştirdiler. Bugüne özel Yıldız Holding çalışanlarının katılımıyla düzenlenen kermesten elde edilen gelirse LÖSEV’e bağışlandı.