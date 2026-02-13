Yolcuların fikirleri TCDD Taşımacılık'a ilham olacak: 2 bin 874 proje başvurusu yapıldı

"Marmaray'da özellikle akıllı sistemler, yapay zeka temelli uygulamalar ve dijital çözümler, Başkentray'da da mobil uygulama çözümleri, enerji verimliliği ve kültürel içerikli projeler önerildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun liderliğinde, akıllı ulaşım sistemleri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanında önemli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yapay zeka destekli uygulamalar, veri temelli yönetim sistemleri ve enerji verimliliği odaklı çözümlerle demir yolu taşımacılığında yeni dönemi inşa ediyoruz. Bu süreçte yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanımını da son derece önemsiyoruz. Hayata geçirilecek projelerde ülkemizin mühendislik kabiliyetini ve teknoloji altyapısını daha fazla desteklemeyi hedefliyoruz. Demir yollarımızı yalnızca ulaşımın değil, teknolojik dönüşümün de öncü alanlarından biri haline getirmeye kararlıyız."