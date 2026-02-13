Yolcuların fikirleri TCDD Taşımacılık'a ilham olacak: 2 bin 874 proje başvurusu yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi ölçüm çalışmaları kapsamında Marmaray ve Başkentray yolcularının katılımıyla düzenlenen "Raylar Fikrini Takip Etsin" yarışmasına 2 bin 874 projenin geldiğini belirterek, "Marmaray'da özellikle akıllı sistemler, yapay zeka temelli uygulamalar ve dijital çözümler, Başkentray'da da mobil uygulama çözümleri, enerji verimliliği ve kültürel içerikli projeler önerildi." dedi.
“Raylar Fikrini Takip Etsin” yarışmasında 2 bin 874 proje değerlendiriliyor
"Yolcularımızı hizmet süreçlerinin merkezinde görüyoruz"
Yalçın, yolcuları, hizmet süreçlerinin merkezinde gördüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:
TCDD Taşımacılık'ın yolcu memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını daha da güçlendiren yarışmanın, gelecek dönemde de katılımcı, yenilikçi ve dijital odaklı uygulamalarla devam edeceğine dikkati çeken Yalçın, birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye bluetooth kulaklığın hediye edildiği yarışmada, dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.