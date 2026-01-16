Ulaştırma ve haberleşme sektöründe bu yıl 508 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkezi yönetim bütçesinden bu yıl ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları için 508 milyar lirayı aşkın ödenek ayrıldığını belirterek, "Demir yolunda yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 1 trilyon 920,8 milyar liralık yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 26,5 ile bu yıl da ulaştırma-haberleşme sektörünün aldığını söyledi.
Sektörel olarak 565 kara yolu, 63 kent içi ulaşımı, 45 hava yolu, 91 demir yolu, 50 deniz yolu, 20 haberleşme ve 22 otoyol olmak üzere 857 projenin öne çıktığı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle konuştu:
Demir yolunu kara yolu takip etti
Uraloğlu, demir yolunun ardından listenin ikinci sırasında kara yolu ulaştırmasının 166 milyar 961 milyon lirayla yer aldığını bildirdi.
Bu alanda en büyük yatırım payını Karayolları Genel Müdürlüğünün 165 milyar lirayla aldığını belirten Uraloğlu, onu 1 milyar 900 milyon ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve 61 milyon lirayla Bakanlığın takip ettiğini dile getirdi.
Uraloğlu, otoyol yatırımları için ayrılan tutarın da 14,9 milyar lira olduğunu aktardı.
Kent içi ulaşımına ilişkin yatırım tutarının bu yıl 24 milyar 988 milyon lira olarak öngörüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, bu ödeneğin tamamının Bakanlığın kullanımına ayrıldığını ifade etti.
Hava yolu ulaştırmasına 24 milyar 808 milyon liralık yatırım
Uraloğlu, deniz yolu ulaştırması için ayrılan 8 milyar 793 milyon 500 bin liradan 4 milyar 627 milyon 500 bin lirasının Bakanlığa tahsis edildiği bilgisini vererek, ödeneğin 3 milyar 580 milyon lirasını da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün kullanacağını söyledi.
Haberleşme için öngörülen 6 milyar 136 milyon liralık ödeneğin 376 milyon lirasının Bakanlığa ayrıldığını aktaran Uraloğlu, bu ödeneğin 5 milyar 700 milyon lirasının TRT Genel Müdürlüğünün, 60 milyon lirasının da İletişim Başkanlığının kullanımında olacağını bildirdi.
Bakanlık 6 projeye 96 milyar liradan fazla ayırdı
Uraloğlu, Bakanlık yatırımları içinde en büyük alanın yine demir yolları için tahsis edildiğine dikkati çekerek, Bakanlık kısmından iltisak hattı yapımları için 2026'da 5 milyar 784 milyon 503 bin lira ödenek öngörüldüğünü belirtti.
TCDD'nin haricinde Bakanlık yatırımlarıyla sürecek demir yolu projelerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti: