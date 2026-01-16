Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Göktaş şehit çocuğunun karne törenine katıldı: 'Biz her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Bakan Göktaş şehit çocuğunun karne törenine katıldı: 'Biz her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz'

12:1016/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu'nda karne törenine katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu'nda karne törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekâtı’nda 2022 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın emaneti olan oğlu Aras Talha’nın karne sevincine ortak oldu. Birinci sınıf öğrencisi Aras Talha’nın okulunda düzenlenen karne törenine katılan Bakan Göktaş, hem öğrencilerle hem de şehit ailesiyle yakından ilgilenerek, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2022'de Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1. sınıf öğrencisi oğlu Aras Talha'nın karne törenine katıldı.

Etimesgut Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Göktaş, miniklerle sohbet ederek, gelişim raporlarını teslim etti.

Öğrencilere, yarıyıl tatilinde verimli vakit geçirebilecekleri dergi ve kitapları içeren eğitim seti ile oyuncaklar da hediye edildi.

Bakan Göktaş, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada,
"Bugün Türkiye genelinde şehit ve gazi çocuklarımızın ilk karne heyecanını paylaştık. Özellikle Türkiye genelinde birinci sınıfa giden 39 şehit çocuğumuzun ilk karne heyecanını paylaşma imkanı bulduk."
dedi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın oğlu Aras Talha'nın da ilk karne heyecanını paylaştıklarını dile getiren Göktaş,
"Şehitlerimizin, aziz kahramanlarımızın emaneti her zaman bizim başımızın tacıdır. Biz her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ilk karne heyecanını onlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk."
ifadelerini kullandı.

Göktaş, şehit çocuklarının yanı sıra 461 gazi çocuğunun da ilk karnesinde yanlarında olacaklarını vurgulayarak, Türkiye'nin diğer illerinde vali ve mülki idare amirlerince programlara eşlik edileceğini belirtti.

Öğrencilere bol bol dinlenebilecekleri keyifli bir tatil dileyen Göktaş, oyunlarla geçirecekleri bir tatilin ardından ikinci döneme hazırlıklı olarak gelmeleri temennisinde bulundu.




#karne töreni
#Pençe-Kilit Harekatı
#şehit
#Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın
#Mahinur Özdemir Göktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu 2026? İşte Ocak zammı ile evde bakım parasında güncel rakam