Bakan Göktaş şehit çocuğunun karne törenine katıldı: 'Biz her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekâtı’nda 2022 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın emaneti olan oğlu Aras Talha’nın karne sevincine ortak oldu. Birinci sınıf öğrencisi Aras Talha’nın okulunda düzenlenen karne törenine katılan Bakan Göktaş, hem öğrencilerle hem de şehit ailesiyle yakından ilgilenerek, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2022'de Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1. sınıf öğrencisi oğlu Aras Talha'nın karne törenine katıldı.
Etimesgut Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Göktaş, miniklerle sohbet ederek, gelişim raporlarını teslim etti.
Öğrencilere, yarıyıl tatilinde verimli vakit geçirebilecekleri dergi ve kitapları içeren eğitim seti ile oyuncaklar da hediye edildi.
Göktaş, şehit çocuklarının yanı sıra 461 gazi çocuğunun da ilk karnesinde yanlarında olacaklarını vurgulayarak, Türkiye'nin diğer illerinde vali ve mülki idare amirlerince programlara eşlik edileceğini belirtti.
Öğrencilere bol bol dinlenebilecekleri keyifli bir tatil dileyen Göktaş, oyunlarla geçirecekleri bir tatilin ardından ikinci döneme hazırlıklı olarak gelmeleri temennisinde bulundu.