Yönetmelik kavgayı bitirir

60 bin kayıtlı sarı taksi ile hizmet verilen Türkiye’de uygulama tabanlı yolcu taşıma hizmetinin nasıl verileceği ile ilgili tartışma devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerin yetersiz kalan taksi hizmeti sorununa; uygulama tabanlı girişimler çözüm olabilir. Ancak bu alanda bir düzenlemenin olmaması sorunun çözümünü geciktiriyor. İstanbul’da esnaf odasına kayıtlı yaklaşık 20 bin sarı taksi hizmet veriyor. Bu kadar aracın ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle TAG, Uber ve Etaksi gibi platformların girişimleri dikkat çekiyor. Son olarak ABD Merkezli Uber, Türkiye’de 200 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

SÖZ HAKKIMIZ OLMALI

Sarı taksi esnafı ile uygulama tabanlı girişimler arasında yaşanan yetki tartışması sürürken, mobilete platformlarının yeni yatırımlarla büyüyor olması, bu anlaşmazlığı çözmesi beklenen bir yönetmeliğin gerekliliği gün geçtikçe daha büyük önem kazanıyor. Konuyla ilgili sorularımızı cevaplandıran TAG’ın Kurucusu Oğuz Alper Öktem, yerli uygulamaları öncelikli olarak koruyacak, müşteriye hızlı, kaliteli ve makul ücretle hizmet vereceği bir sistemin kurulması gerektiğini söyledi. Yönetmeliğin bir an önce çıkarılmasını beklediklerini belirten Öktem, önemli yatırım yaptıkları için kendilerinin de beklenen regülasyonla ilgili söyleyecekleri olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN DATASI TÜRKİYE’DE OLMALI

Pazarın tanımlanması, çalışma hakkı ve çalışma kuralları gibi konuların yasayla kayıt altına alınmasının önemli olduğunu dile getiren Öktem, uygulama tabanlı taksilere ilişkin verilerin Türkiye’de tutulmasını çok önemsediklerini vurguladı. Öktem, “Yönetmelikte bu konunun çok net olarak ifade edilmesini bekliyoruz. Türkiye’nin datası Türkiye’de olmalı. Siber güvenlik tehdit edilmemeli. Yabancı sermayeli uygulamalar Türkiye’de çalışacaksa onların da datası burada tutulmalı. Başka ülkelerle veri paylaşımı olacaksa, bu karşılıklı olmalı. Çalışma yetkisi tartışmasına son vermeli" dedi.

TAG SİSTEMİNDE 390 BİN SÜRÜCÜ VAR

Martı’nın öncü bir mobilete platformu olarak 7 yıldır Türkiye’de hizmet verdiğini belirten Oğuz Alper Öktem, “Yenilikçi ulaşım hizmetimiz olan TAG, ülke ekonomisine katkı sağlıyor, teknolojisini ve bilgi güvenliği altyapısını tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştiriyor. Sistemlerinde kayıtlı 390 bin sürücü olduğunun bilgisini veren Öktem, “Bu araç ve sürücülerin 40 bini İstanbul’da. Bu çalışanların yarısından fazlası asgari ücretten daha fazla kazanç elde ediyor. Martı uygulamasında skuter, moped, mobilet ile mikromobilite hizmeti ile birlikte TAG araç çağırma hizmeti de var" diye konuştu.

Öncelikle yerli girişimci desteklenmeli

Şirket merkezinde 200 civarında çalışanla yazılım ve tasarım ürettiklerini belirten Öktem, yerli ve milli girişimlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Öktem, “TAG’ı, ulaşım teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltan, ülkemizin dijital güvenliğini önceliklendiren ve rekabetçi bir pazar yapısına katkı sunan milli bir alternatif olarak konumlandırıyoruz. Türkiye’nin New York Borsası’na doğrudan kote olan şirketi olarak halka açık yapısıyla küresel yatırımı Türkiye’ye getirdik. Bu yatırımı yerli mühendisliğe, teknoloji geliştirmeye ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönlendirerek ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz.

Her ülke kendi sistemini kuruyor

TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, TAG’ın neden olması gerektiğini şöyle anlattı: “Her ülkenin kendi ulaşım sistemleri vardır; Rusya’nın Yandex’i, Çin’in Didi’si, Endonezya’nın Gojek’i, Singapur’un Grab’i ve Hindistan’ın Ola’sı gibi... Biz de ülkemizin mühendisleriyle, Türkiye’de olmayan bir sistemi kendi kaynaklarımızla kurduk. Global yatırımı ülkemize taşıyor, Türkiye’de teknolojiye ve istihdama dönüştürüyoruz. Ayrıca bu ülke insanın özellikle seyahat verilerinin içeride kalması, insan ve yatırım sermayesinin sömürülmemesi ve siber güvenliğin tehdit edilmemesi gerektiğine inanıyoruz.”







