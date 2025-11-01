Kadınlar topluyor, özel kuyularda 15 gün bekletiliyor: Dağlarda zorlu hasat başladı

Zorlu mesaiye ilçe protokolünden moral desteği





Dağların zirvelerinde büyük emeklerle gerçekleştirilen kestane hasadının zor ve meşakkatli olduğunu ifade eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan: "Nazilli’nin yaklaşık 20 mahallesinde kestane hasadı sürüyor. Hasatta kadınlarımızın da büyük emeği var. Neredeyse 10 asra dayanan yaşamları ile kestane ağaçları bereketini halkımızla paylaşmaya devam ediyor. Bu dağlarımızda Türkiye’nin en önemli ürünleri arasında yer alan incir ve zeytinin yanısıra kestanemiz de önemli bir gelir kaynağı. Arazi yapısı nedeniyle zor ve meşakkatli bir çalışma yapılıyor. Herkesin emeğine sağlık diyorum" dedi.