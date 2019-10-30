YSK'ya 56 bin siber saldırı

31 Mart yerel seçimlerinden önce YSK'nın internet sitesine 56 bin 579 saldırı gerçekleştirildiği belirlendi.

SALDIRILAR ENGELLENDİ

TBMM'ye verilen soru önergesini yanıtlayan YSK'nın cevabıyla, bunlardan 37'sinin yüksek, 33'ünün ise orta kritiklik sevide bir saldırı olduğu belirtildi. Söz konusu saldırı girişimlerin engellenmesi sebebiyle başarılı olamadığı ve herhangi bir soruna neden olmadığı kaydedildi. YSK Başkanı Sadi Güven, boşa çıkartılan saldırılarda YSK olarak HAVELSAN'dan 40 mühendis ile partilerin mühendisleri ile çalıştıklarını da belirtmişti.

2.3 MİLYON SANDIK SORGULANDI

YSK'nın cevaplandırdığı soru önergesinde, 31 Mart yerel seçimler öncesinde kaç kişinin Kurul'un internet sitesinden seçmen kaydını sorguladığına ilişkin de bilgi yer aldı. Verilen bilgilere göre, seçmen listelerinin askıya çıkarıldığı ve seçmen kaydının sorgulanabileceği 4 Ocak'tan 8 Mart'a kadar seçmen sorgulama uygulamasında 2 milyon 363 bin 764 soru yapıldığı belirlendi.