Ekonomi YSKya 56 bin siber saldırı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

YSK'ya 56 bin siber saldırı

Siber terörün hedefinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) da olduğu ortaya çıktı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

31 Mart yerel seçimlerinden önce YSK'nın internet sitesine 56 bin 579 saldırı gerçekleştirildiği belirlendi.

SALDIRILAR ENGELLENDİ

TBMM'ye verilen soru önergesini yanıtlayan YSK'nın cevabıyla, bunlardan 37'sinin yüksek, 33'ünün ise orta kritiklik sevide bir saldırı olduğu belirtildi. Söz konusu saldırı girişimlerin engellenmesi sebebiyle başarılı olamadığı ve herhangi bir soruna neden olmadığı kaydedildi. YSK Başkanı Sadi Güven, boşa çıkartılan saldırılarda YSK olarak HAVELSAN'dan 40 mühendis ile partilerin mühendisleri ile çalıştıklarını da belirtmişti.

2.3 MİLYON SANDIK SORGULANDI

YSK'nın cevaplandırdığı soru önergesinde, 31 Mart yerel seçimler öncesinde kaç kişinin Kurul'un internet sitesinden seçmen kaydını sorguladığına ilişkin de bilgi yer aldı. Verilen bilgilere göre, seçmen listelerinin askıya çıkarıldığı ve seçmen kaydının sorgulanabileceği 4 Ocak'tan 8 Mart'a kadar seçmen sorgulama uygulamasında 2 milyon 363 bin 764 soru yapıldığı belirlendi.

Siber güvenlikte uzman sıkıntısı
EKONOMİ
Siber güvenlikte uzman sıkıntısı
İş adamlarına sahtebelediye başkanı oyunu

İş adamlarına sahte
belediye başkanı oyunu

Yerel seçimleri de fırsat bilip harekete geçtiler.
Vatandaşlıktan atılabilirler

Vatandaşlıktan atılabilirler

​Avrupa'da Türklere saldıran terör yandaşları için hukuki süreç başlayabilir.
Çakara 2 bin lira ceza

Çakara
2 bin lira ceza

Polis ceza kesti vatandaşlar fotoğraf çekti.
Fiyatları düşürecek<br>sınır yarın başlıyor

Fiyatları düşürecek
sınır yarın başlıyor

Komisyon oranı artık yüzde 1,60'ı aşamayacak.
Sualtı Hapishanesi:<br>Rummu

Sualtı Hapishanesi:
Rummu

​Estonya'nın kuzeyindeki Rummu kasabası sıradışı bir sır saklıyor.
Kandil’den gelen talimatla Avrupa meydanlarına çıkıyorlar

Kandil’den gelen talimatla Avrupa meydanlarına çıkıyorlar

​Batılı otoriteler PKK sempatizanlarını koruyor.
Gece yarısı<br>trafiğe açıldı

Gece yarısı
trafiğe açıldı

50 km'lik kısmı hizmete sunuldu tamamı yıl sonunda bitecek.
Hatalı üretildiğini kabul etti

Hatalı üretildiğini kabul etti

​346 kişiye mezar olan uçaklar için özür dilediler.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​Galatasaray eski yıldızı için harekete geçti.
Muğla'da boğdu <br>İstanbul'da itiraf etti

Muğla'da boğdu
İstanbul'da itiraf etti

​İtirafı üzerine lüks villada cansız bedeni bulundu.

2 bölge<br>için yeni uyarı

2 bölge
için yeni uyarı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı.
Senegal'de<br> ele geçirildi

Senegal'de
ele geçirildi

6 milyon dolar değerinde olduğu tespit edildi.
Kimseden <br>icazet almayız

Kimseden
icazet almayız

Erdoğan: Ülkenin geleceği söz konusu olduğunda 82 milyon şehadete yürümeye hazır.
Gururluyuz<br>çünkü Türkiye'yiz

Gururluyuz
çünkü Türkiye'yiz

​Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
Bir metre kar<br>yağsa da buradayız

Bir metre kar
yağsa da buradayız

​HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti yoğun yağmura rağmen devam ediyor.
DEAŞ için<br>özel cezaevi

DEAŞ için
özel cezaevi

​PKK/YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristler Türkiye'ye getirilmeyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.