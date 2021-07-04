Yüksek ihracatın formülü kimyada

Aylık ihracatta iki aydır liderliği bırakmayan kimya sektörünün çıkışı konuşuluyor. Bu yılın ilk 6 aylık rakamlarında geçen seneye göre yüzde 40 büyüme yakalayan kimya sektörünün, ihracat yaptığı ülkelerin gelişmişliği ve ihracat yaptığı kalemlere bakıldığında büyümenin formülü bulduğu anlaşılıyor. Yüzde 70 dışa bağımlı sektörün büyümesinin altında yatan sebeplerden birisi de devletin belirlemiş olduğu ve emin adımlarla ilerlettiği 5 kritik sektör arasında yer alması olarak gösteriliyor.

HAZİRAN’DA %66,6 BÜYÜDÜ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artışla 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşirken, kimya sektörünün ihracatı, aynı dönemde yüzde 66,6 artışla 2 milyar 370 milyon dolara ulaştı. Böylece mayıs ayından sonra haziran ayında da en çok ihracat yapan sektör olan kimyanın yılın ilk yarısındaki toplam ihracatı yüzde 40 artışla 12 milyar dolara yaklaştı.

Adil Pelister

23 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE KOŞUYOR

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün performansının yükselmeye devam ettiğini belirterek, “İkinci çeyrek olarak baktığımızda da ilk çeyreğe göre yüzde 25’in üzerinde arttığını görüyoruz. Geçen yıl ikinci çeyreğine göre ise sektör ihracatında yüzde 70’in üzerinde artış oldu. Bu sene yıllık hedefimiz olan 21 milyar doların çok üstüne çıkarak 23 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyor, buna göre de üretmeye ve ihracat yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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PLASTİK VE MAMULLERİ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Sektörün en fazla ihracat yaptığı alanlar kıyaslandığında ise haziranda 860 milyon 437 bin dolarla plastik ve mamulleri birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 498 milyon 495 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 186 milyon 349 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ını takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; kauçuk, kauçuk eşya, eczacılık ürünleri, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, gübreler, organik kimyasallar ve muhtelif kimyasal maddeler oldu. Haziran ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 307,47 ile gübreler sektöründe gerçekleşti.

İsmail Gülle

TL ile ihracat 31 milyarı aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ocak-haziran döneminde Türk Lirasıyla yapılan ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 31,7 milyar lira olduğunu açıkladı. Gülle, “6 ayda 189 ülkeye ihracatımızı Türk Lirasıyla gerçekleştirmişiz. Türk Lirasıyla yapılan ihracat çok kıymetli. İhracatımızın haziranda Türk Lirasıyla en yoğun yapıldığı ülkeler Irak, Almanya, KKTC, İran ve Suriye olduğunu görüyoruz. 7 bin 600’ün üzerinde firmamızın Türk Lirasıyla ihracatı tercih ettiğini gördük, bu da bizi son derece mutlu etti. Burada karşılıklı yerel paralar bazındaki ihracatın artmasını tercih ediyoruz. Dolar haricinde bir para birimi üzerinden ticaretin yapılması bizi mutlu ediyor” dedi.

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En iyi müşteriler gelişmiş ülkeler