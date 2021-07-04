Yüksek ihracatın formülü kimyada

Aylık ihracatta iki aydır liderliği bırakmayan kimya sektörünün çıkışı konuşuluyor. Bu yılın ilk 6 aylık rakamlarında geçen seneye göre yüzde 40 büyüme yakalayan kimya sektörünün, ihracat yaptığı ülkelerin gelişmişliği ve ihracat yaptığı kalemlere bakıldığında büyümenin formülü bulduğu anlaşılıyor. Yüzde 70 dışa bağımlı sektörün büyümesinin altında yatan sebeplerden birisi de devletin belirlemiş olduğu ve emin adımlarla ilerlettiği 5 kritik sektör arasında yer alması olarak gösteriliyor.
HAZİRAN’DA %66,6 BÜYÜDÜ
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 artışla 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşirken, kimya sektörünün ihracatı, aynı dönemde yüzde 66,6 artışla 2 milyar 370 milyon dolara ulaştı. Böylece mayıs ayından sonra haziran ayında da en çok ihracat yapan sektör olan kimyanın yılın ilk yarısındaki toplam ihracatı yüzde 40 artışla 12 milyar dolara yaklaştı.
23 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE KOŞUYOR
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün performansının yükselmeye devam ettiğini belirterek, “İkinci çeyrek olarak baktığımızda da ilk çeyreğe göre yüzde 25’in üzerinde arttığını görüyoruz. Geçen yıl ikinci çeyreğine göre ise sektör ihracatında yüzde 70’in üzerinde artış oldu. Bu sene yıllık hedefimiz olan 21 milyar doların çok üstüne çıkarak 23 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyor, buna göre de üretmeye ve ihracat yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
PLASTİK VE MAMULLERİ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI
- Sektörün en fazla ihracat yaptığı alanlar kıyaslandığında ise haziranda 860 milyon 437 bin dolarla plastik ve mamulleri birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 498 milyon 495 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 186 milyon 349 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ını takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; kauçuk, kauçuk eşya, eczacılık ürünleri, uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, gübreler, organik kimyasallar ve muhtelif kimyasal maddeler oldu. Haziran ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 307,47 ile gübreler sektöründe gerçekleşti.
TL ile ihracat 31 milyarı aştı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ocak-haziran döneminde Türk Lirasıyla yapılan ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 31,7 milyar lira olduğunu açıkladı. Gülle, “6 ayda 189 ülkeye ihracatımızı Türk Lirasıyla gerçekleştirmişiz. Türk Lirasıyla yapılan ihracat çok kıymetli. İhracatımızın haziranda Türk Lirasıyla en yoğun yapıldığı ülkeler Irak, Almanya, KKTC, İran ve Suriye olduğunu görüyoruz. 7 bin 600’ün üzerinde firmamızın Türk Lirasıyla ihracatı tercih ettiğini gördük, bu da bizi son derece mutlu etti. Burada karşılıklı yerel paralar bazındaki ihracatın artmasını tercih ediyoruz. Dolar haricinde bir para birimi üzerinden ticaretin yapılması bizi mutlu ediyor” dedi.
En iyi müşteriler gelişmiş ülkeler
- Hollanda, kimya sektörünün Haziran ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Haziran ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise ABD, İtalya, Almanya, Irak, İngiltere, Mısır, Romanya, İspanya ve Yunanistan oldu. Haziran ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 236,39 ile Hollanda’da oldu. Geçen ay Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 250 milyon 71 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 236,39 arttı. Haziran ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, İtalya, ABD, Irak, İspanya, İngiltere, Yunanistan, Belçika ve İsrail olarak ilk onda yer aldı.