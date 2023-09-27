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Ekonomi

Yüksek kâr vaadiyle dolandırdılar

İngiltere merkezli bir yatırım firmasının taklidini kuran dolandırıcılar, Forex üzerinden yüksek kâr payı vaat ederek vatandaşları ağına düşürdü.

Abdullah Sarica
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şüphelilerin güven kazanmak için sosyal medya ve bazı haber sitelerinde ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verdikleri, paraları ise yurt dışı kripto borsa hesaplarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin güven kazanmak için sosyal medya ve bazı haber sitelerinde ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verdikleri, paraları ise yurt dışı kripto borsa hesaplarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

İlk etapta küçük kâr payı dağıtan dolandırıcılar, bu yolla vatandaşların gözünü boyadı. Daha fazla para kazanma hırsıyla yüzbinlerce lirasını dolandırıcılara kaptıran vatandaşlar şikayetçi oldu. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “Forex yatırımı” vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şebekeyi takibe aldı. Şebekenin yurt dışındaki elebaşı Y.U.’nun Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin güven kazanmak için sosyal medya ve bazı haber sitelerinde ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verdikleri, paraları ise yurt dışı kripto borsa hesaplarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.


#İngiltere
#yatırım
#dolandırıcılık
3 saat önce
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