Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Yükseliş trendi devam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yükseliş trendi devam edecek

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan gram altın, yılın ilk 6 ayında %20 getiri sağladı. Gram altının fiyatı, haziranda 268,8 lira ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlar, yatırımcının yakın takibi sürdürmesini tavsiye ederek, yeni zirvelerin görülebileceğine işaret ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uzun yıllardır Ayşe Teyze’nin de güvenli liman olarak gördüğü altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan gram altın, dolar kurundan ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bu yıl pozitif bir seyir izledi.

10 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Yıla 218 lira seviyesinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 25 Haziran’da 268,8 lira ile son 10 ayın zirvesini gördü. Bu seviyelerde tutunamayan gram altın, haziran ayını yaklaşık yüzde 7 primle 262 liradan tamamladı. Gram altın, yatırımcısına yılın ilk yarısında da yüzde 20 kazandırdı. Özellikle yaz aylarında düğün sezonunda açılmasıyla birlikte altına olan talep artınca sahtekarlarında iş başında olduğunu hemen hatırlatalım. Uzmanlar, vatandaşları alışveriş yaparken dikkatli davranmaları konusunda uyarıyor.

274 TL SEVİYESİ MÜMKÜN

Seda Yalçınkaya

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, gram altının yılın ilk yarısında yatırımcısına kazanç sağladığını ifade ederek, “Bu artışta, küresel piyasalarda güvenli limanlara duyulan talep ve kurda yaşanan yükselişin etkisi oldu. Yılın ikinci yarısında da gram altının yatırımcısına fırsatlar vereceği bir ortam oluşabilir. Altında geri çekilmelerde özellikle 250-253 lira seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükseliş eğiliminde olan gram altın, 268 TL seviyesinin üzerine yerleşirse 274 TL’ye çıkabilir” tahmininde bulundu.

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YENİ ZİRVELER TEST EDEBİLİR

İslam Memiş

AA Finans Analisti İslam Memiş de gram altında yatırımcıların, 257 lira seviyesini yakından takip etmesi gerektiğini belirterek, bu seviyenin aşağı kırılması durumunda gram altının 250 liraya kadar gerileyebileceğini söyledi. Yılın kalan yarısında altının gram fiyatının dolar kurundan destek alarak yükselişini sürdürebileceğini ifade eden Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ticaret savaşları, ABD-İran gerginliği, küresel büyüme endişeleri gibi nedenler, uluslararası piyasalarda güvenli liman olarak görülen altının tercih edilmesini destekleyebilir. Bu sebeple altının gram fiyatı, yükselişlerde önce 275, devamında 290 lira seviyelerini test edebilir. Yani altının gram fiyatında yükselişlerin bitmediğini, yeni zirvelerin test edileceğini, kısa vadeli düşüşlerin yatırımcısına alım fırsatları sunacağını belirtmek isterim.”

Yatırımcılar için güvenli liman
EKONOMİ
Yatırımcılar için güvenli liman
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