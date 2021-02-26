Yüzde 100 elektrikli yerli metrobüs Ankara'da

Bozankaya A.Ş ve Ostim Teknik Üniversitesi arasında yüzde 100 yerli ve elektrikli otobüs üretimi için işbirliği protokolü imzalandı.

Özel bir şirket tarafından 2013 yılından bu yana seri üretimi olan otobüs, yüzde 100 elektrikli, çift körüklü, 9 kapılı, 250 kişi yolcu kapasiteli, 25 metre uzunluğunda. Otobüs tek şarj ile 250 kilometre yol alabiliyor.

Elektrikli otobüs ayrıca hem yatırımcıların hem de ulaşım teknolojilerine ilgi duyanların yakından görebilmesi için yaklaşık bir ay boyunca OSTİM’de sergilenecek. Ayrıca bu yüzde 100 Türk mühendisliği ve yerli teknoloji ile tasarlanan ve üretilen çevre dostu elektrikli otobüsler, yalnızca Türkiye’de değil Almanya ve Lüksemburg gibi birçok Avrupa ülkesinde de hizmet veriyor. Metrobüs yolculara konforlu ve güvenli bir şehir içi seyahat deneyimi de yaşatacak.

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Yüzde 100 elektrikli elektrikli otobüs çift körüklü, 9 kapılı ve 250 kişi yolcu kapasiteli.

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“Markalaşmaya ve katma değerli üretime çok ihtiyacımız var”

Çok önemli bir imza töreni için bir araya geldiklerini belirten ATO Başkanı Baran, “Ülkemizin belki de en önemli sıkıntılarından bir tanesi mesleki eğitim, yerli ve milli ve üniversite sanayi iş birliği. Bugün bunların hepsini bir arada görüyoruz. Gerçekten çok önemli bir gün.

Ankara’nın en önemli üç tane markası burada bugün. Ostim, Ankara’nın en önemli değerlerinden birisi. Yaklaşık 135 iş kolu var. Yerli üretim ile dünyanın pek çok yerinde yerel yönetimlerin hizmetinde bulunan bir firmamız. Yaklaşık 2 yıl önceydi herhalde. Tayland’a teslimat vardı.

Tayland Belediyesine teslimat vardı. Bugün Avrupa Birliği’nde bizim otobüslerimiz kullanılıyor. Bu şirketin ürettiği gurur kaynağı otobüslerimiz AB ülkelerinde yer alıyor. Biz hakikaten üniversite-sanayi iş birliğine, mesleki eğitime çok ihtiyacımız var. Markalaşmaya ve katma değerli üretime çok ihtiyacımız var. Çünkü biz maalesef cari açık üreten bir ülkeyiz. Bizim gelirimizden daha çok giderimiz var. Bunu kapatabilme adına bu markalara bizim çok ihtiyacımız var. Bu ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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Yüzde 100 elektrikli elektrikli otobüs çift körüklü, 9 kapılı ve 250 kişi yolcu kapasiteli.

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Günümüzde gelişmiş ülkelerin gündeminde dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi olduğunun altını çizen Özdebir, “İçinde bulunduğumuz yüzyılda gelişmiş ülkelerinde gündeminde iki konu öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dijital dönüşüm, ikincisi ise yeşil ekonomi. Bir ülkenin zenginleşmesi, bir ülkenin gayri safi milli hasılasının artması, o ülkenin kalkınmışlığı ile aynı anlamı ifade etmiyor. Mesela şu anda Ankara Sanayi Odası’nın gündeminde istihdamsız büyüme var. Ne demek ekonomi büyüyor, sanayi büyüyor ama buna paralel olarak yeterli istihdam oluşturulamıyor. Bu ne için önemli? Eğer istihdam artarsa gelirin paylaşımı daha adil olur, daha adil paylaşılır. İnsanların sağlık ve eğitim gibi birtakım hizmetlerden faydalanma limiti refah seviyeleri buna bağlı olarak artar. Yeşil ekonomi de aslında sadece emisyonlardan bahseden bir ekonomi değil. Nitelikli kalkınmayı yani sadece ekonomik gelişmeyi değil, nitelikli kalkınmayı öngören bir ekonomidir. Bu ekonomi tipinde tabii içini dolduran maddelere baktığımızda en önemlilerinden bir tanesi de yaşamış olduğumuz dünyada insanların sağlıklı olarak yaşayabilmesi için başta emisyonlarımızın kontrolü olmak üzere birtakım tedbirlerin alınması. Oluşturulan değerin geniş halk kitleleri ve ülkeleri tarafından eşit şekilde paylaşılması. Bu anlamda bugün burada bulunmamıza vesile olan teknoloji de yeşil ekonominin, yeşil dünyanın, insanların sağlıklı yaşamalarının temeli olan soluduğumuz havayı, dünyanın adeta zırhı olan uzayın zırhı olan atmosferimizi korumak için son derece önemli” diye konuştu.

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İmza töreninin ardından otobüs Ankara turuna çıktı. OSTİM istikametinden Kızılay’a yol alan otobüs, tanıtım anonsları ile halka tanıtıldı.

FOTOĞRAF 11 Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyesi Bozankaya AŞ, yüzde 100 elektrikli ve yerli metrobüs aracını Ankara'da tanıtarak, OSTİM Teknik Üniversitesi ile Ar-Ge alanında iş birliği protokolü imzaladı. İmza törenine Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek katıldı. Törende, Bozankaya'nın ürettiği yüzde 100 elektrikli ve yerli metrobüs aracının tanıtımı yapıldı Metrobüs, çift körüklü, 5 adet solda, 4 adet de sağda olmak üzere toplam 9 kapılı, 250 yolcu kapasiteli, 25 metre uzunluğunda ve tek şarj ile 250 kilometreye kadar yol alabiliyor. Tanıtımı yapılan metrobüs, hem yatırımcıların hem de elektrikli ulaşım teknolojilerine ilgi duyanların yakından görebilmesi için yaklaşık bir ay boyunca OSTİM'de sergilenecek. Bozankaya'nın yüzde 100 Türk mühendisliği ve yüksek yerli teknolojiyle tasarlanarak ürettiği çevre dostu elektrikli otobüsler, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Lüksemburg gibi birçok Avrupa ülkesinde büyük metropollerin toplu taşıma sistemlerinde hizmet veriyor. ASO Başkanı Özdebir, törende yaptığı konuşmada, dünya gündeminde dijital dönüşüm ve yeşil ekonominin öne çıktığına işaret etti. Özdebir, yaptıkları bir hesaplamada arabaların karbon ayak izinin OSB'lerinkinden fazla olabileceğini belirlediklerine dikkati çekerek, Böyle büyük bir aracın kullanmış olduğu mazotla hele ki Ankara gibi çanak şeklinde bir şehirde yaratmış olduğu emisyonu sizler de tahmin edebilirsiniz. Bu araç Ankara'ya layık, Ankara'mızın da ihtiyacı var. ifadelerini kullandı. Bozankaya'nın, 2 binin üzerinde metro seti üretmiş bir firma olduğunu belirten Özdebir, Maalesef biz Ankara'mızda böyle bir firma varken Çinlilerden Ankara'ya yakışmayan metro araçları satın aldık. dedi. ATO Başkanı Baran da Ankara'nın en önemli sıkıntılarından birinin mesleki eğitim olduğuna dikkati çekerek, üniversite-sanayi iş birliğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM'in bu anlamda çok güzel eşleştiğini söyledi. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de Bozankaya'nın, Türkiye'nin ve Ankara'nın göz bebeği teknoloji şirketlerinden biri olduğunu vurgulayarak, firma ile üniversitenin Ar-Ge ve öğrencilerin eğitimi alanındaki iş birliğini başlattıklarını söyledi. Yerli elektrikli metrobüs Ankara'da: Tek şarj ile 250 kilometre yol alıyor Yüzde 100 yerli ve elektrikli metrobüs Ankara turuna çıktı. OSTİM istikametinden Kızılay'a yol alan otobüs, tanıtım anonsları ile halka tanıtıldı. 250 kişi yolcu kapasiteli, 25 metre uzunluğunda. Otobüs tek şarj ile 250 kilometre yol alabiliyor. BiP'te paylaş

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