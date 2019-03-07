Yüzyıllık uykudan uyandı

Galata, Çukurcuma ve Karaköy’ün kesişim noktasında bulunan, 1890 ile 1960 yılları arasında İstanbul’un en kıymetli semti olarak gösterilen Tomtom, yüzyıllık uykusundan uyandı. Tarihi dokuya zarar vermeden; esnafıyla, girişimcisiyle, kiracısıyla birlikte yaşanan semtsel dönüşüm ile çok şey başarılmış. Kentsel dönüşüm denildiğinde kimi zaman oluşan olumsuz algıları yıkan bir yer burası. Bölgenin 40 yıllık sakinleri, gençler, yeni kiracılar, tasarımcılar, ünü yurt dışına yayılan mahalle tostçusu Burhan Ünal herkes bir arada. Şimdi hepsi Galataport sonrasında daha da değişecek hayatlarını bekliyor. Tomtom Gardens adlı proje bugünlerde Çinli yatırımcının da radarında. Tomtom’daki değişimi Krea Gayrimenkul Başkan Yardımcısı Zafer Ergüven ve mahalle sakinleri ile birlikte soluduk.

Zafer Ergüven

MAHALLE KÜLTÜRÜ VE YATIRIMIN UYUMU

Zafer Ergüven, 2013’te 3 bina ile başlanan projede 17 binaya ulaştıklarını söylüyor. Bir hayalin peşinde şehrin bu tarihi ve önemli merkezinin dokusuna ve binaların restorasyon esaslarına uygun şekilde çalışmayı esas aldıklarını anlatıyor. Ergüven, “Tabi burası eski bir muhit olduğu için proje şekillenirken bölgede yaşayanlarda, ‘Acaba onlarca yıllık kültürümüz, komşuluklarımız, işimiz gücümüz olumsuz etkilenir mi?’ şeklinde bir kaygı vardı. Zamanla bölge halkı ile bir bütünleşme oldu, fayda yarar ilişkisi oluştu” diyor.

BİR GAYRİMENKUL İŞİNDEN FAZLASI

Beyoğlu Belediyesi’nin de ciddi desteği ile projenin zamanla bir gayrimenkul işinden daha anlamlı bir şekle büründüğünü belirten Ergüven, tarihi ve kültürel olana sadık kalınca yaşanan değer artışını şu sözlerle aktarıyor: “İlk metrekaremiz 4 bindi, şimdi 18 bin. Tomtom Gardens 2020’de tamamlandığı zaman 300 milyon TL’lik bir yatırım yapmış olacağız. Şu ana kadar işin yüzde 60’ı bitti. Doluluk oranı yüzde 98 ve metrekare fiyatlarımız 15 bin ile 25 bin lira arasında değişiyor.”

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ÇİNLİ YATIRIMCININ DA RADARINDA

Yapımı devam eden binalarda kültürel etkinlikler düzenlenirken, zaman içinde sosyal hayat da gelişmiş. Ergüven, mahalle sakini açısından yaşanan dönüşümü de şöyle resmediyor: “Mesela, organizasyon düzenlendiğinde esnaf bir aylık cirosunu 4 günde yapmaya başladı. Otoparkçıdan tostçuya, butiklere kadar bölgede bir hareketlilik oldu. Tomtom Gardens, Galataport projesine yürüyerek 2 dakika uzaklıkta olduğu için, yakın zamanda semt daha da gelişecek. Uzak doğulu turist ve yatırımcının ilgisi artıyor. Mesela yeni bir bina ile ilgili Çinlilerle anlaşma imzalamak üzereyiz. Özellikle Türk pasaportuna sahip olmak onlar için önemli.”