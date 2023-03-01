Zarar gören eşyanın parası ödenecek: Vatandaşın kaybını devlet karşılayacak

Zarar tespit komisyonunun tespitleri sadece konutlara değil ticari işletmelere ve ofislere de yönelik olacak. Ev ve iş yerlerinde bulunan ve zarar gören her eşya için makul bir fiyat belirlenecek, vatandaşların mağdur edilmemesi sağlanacak. Bu sayede ödenecek eşya ücretleri ile vatandaşlar yeni evlerini yeni eşyaları ile döşeyebilecek. Belirlenecek fiyatların ardından, vatandaşlara ödemeler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılacak.