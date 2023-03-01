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Ekonomi

Zarar gören eşyanın parası ödenecek: Vatandaşın kaybını devlet karşılayacak

Depremde enkaz altında kalan ya da kullanılamaz hale gelen eşyalar da tespit ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın başladığı uygulama ile görevliler az ve orta hasarlı evlere girerek zarar gören eşyaları formlara işliyor. Enkaz haline gelen binalar ile ağır hasarlı evlerdeki eşyalar içinse vatandaşların beyanı esas alınacak. Eşyalar için makul bir fiyat belirlendikten sonra AFAD vatandaşlara ödeme yapacak.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Depremde enkaz altında kalan ya da kullanılamaz hale gelen eşyalar da tespit ediliyor.

Depremde enkaz altında kalan ya da kullanılamaz hale gelen eşyalar da tespit ediliyor.

Depremde hasar gören evlerin ardından az ve orta hasarlı evlerdeki eşyaların hasar durumu da gözden geçiriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen tespit çalışmasında görevliler sahada liste tutuyor. Zarar tespit komisyonları, az hasarlı ve orta hasarlı evlere girerek zarar gören eşyaları formlara işliyor. Enkaz olmuş ya da ağır hasarlı evlerde ise depremzedelerin beyanı esas alınarak kayıt yapılıyor.

ZİGONDAN MASA ÖRTÜSÜNE

Söz konusu tespit çalışması, vatandaşların evlerinde günlük yaşamlarında kullandıkları eşyaların devlet katkısı ile yeniden temin edilmesinde de kaynak oluşturacak. 26 kalemden oluşan ‘Eşya Zarar Tespit Formu’nda bulunan eşya grupları şu şekilde; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırınlı ocak, ankastre seti, derin dondurucu, klima, kombi, güneş enerjisi, doğal gaz sobası, soba (odun veya kömür), salon takımı (2 çekyat, 2 berjer, yemek masası, 6 sandalye), oturma grubu (2 çekyat, 2 berjer), zigon sehpa, mefruşat (perde, tül, masa örtüsü vb), elbise dolabı, yatak baza başlık çift kişilik, yatak baza başlık tek kişilik, halı (kilim, yolluk), yorgan ve battaniye, züccaciye, televizyon ve ünitesi, mikrodalga fırın, küçük ev aletleri, elektrik süpürgesi, genç odası takımı.

26 kalemden oluşan ‘Eşya Zarar Tespit Formu’nda bu başlıkların dışındaki eşyaların da eklenmesi için bir alan bulunuyor.

EKLEMELER DE MÜMKÜN

Formda 26 başlığa yer verilirken, bu tablo içinde yer almayan eşyaların da kayda alınması mümkün oluyor. Söz konusu forma göre, evde bulunan ancak zarar gören farklı eşyaların de eklenmesine olanak tanınıyor. Bunun için formda ayrı bir bölüm yer alıyor. Vatandaşlar, bu alana kullandıkları farklı eşyalarını ekleyebiliyor.

ÖDEMELER AFAD’DAN

  • Zarar tespit komisyonunun tespitleri sadece konutlara değil ticari işletmelere ve ofislere de yönelik olacak. Ev ve iş yerlerinde bulunan ve zarar gören her eşya için makul bir fiyat belirlenecek, vatandaşların mağdur edilmemesi sağlanacak. Bu sayede ödenecek eşya ücretleri ile vatandaşlar yeni evlerini yeni eşyaları ile döşeyebilecek. Belirlenecek fiyatların ardından, vatandaşlara ödemeler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılacak.

Tespit işlemi ortak imzayla yapılacak

Ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilecek olan zarar tespitleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı eşya zarar tespit komisyonları tarafından yapılacak. Bu tespitler sırasında olası yanlışlıklara karşı vatandaşların adresi, ismi, kimlik numarası, telefonu, evin içerisinde neler olduğu 3 komisyon üyesi ve evde oturanlar tarafından ortak bir şekilde yazılarak imzalanacak.


#Deprem
#Hasar
#Eşya
#AFAD
#Ekonomi
1 saat önce
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Zarar gören eşyanın parası ödenecek: Vatandaşın kaybını devlet karşılayacak
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