Zarara uğratana 22 yıl hapis

Kripto Varlıklar Kanunu Meclis Genel Kurulu'ndan önceki akşam geçerek yasalaştı. 19 maddelik düzenlemeyle kripto platformlarında yapılan işlemlerden vergi alınmayacak. Bu işlemlerin yüzde 2'si hizmet bedeli olarak kullanılmak üzere kamuya tahsis edilecek. Hizmet bedelinin yarısı yani yüzde 1'iyse TÜBİTAK'a aktarılacak.
100 MİLYON TL GELİR
AK Parti'nin verdiği 2 önergeyle yasada değişikliğe gidildi. İlk değişiklikle, yüzde 2'lik hizmet bedeli kesintisinin yarısı TÜBİTAK'a verilmesi sağlandı. Hizmet sağlayıcılardan yapılacak bu kesinti, TÜBİTAK bütçesine her yıl mayıs ayının sonuna kadar ödenecek. Ödemelere ilişkin düzenlemelerden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkili olacak. Her yıl platformların faiz hariç tüm gelirlerinin yüzde 1'i SPK'ya, yüzde 1'i de TÜBİTAK bütçesine aktarılacak. Böylece kamunun 100 milyon TL gelir elde etmesi öngörülüyor.
SİGORTAYA TABİ DEĞİL
Yapılan ikinci değişiklikle de bankalar nezdinde saklanan kripto varlıklar, müşterilere ait yatırım amaçlı tutulan nakitlerden ayrıştırılacak. Bu kapsamda bankalarda saklanacak kripto varlıklar, mevduat ve katılım fonunun sigortalanması hükümlerine tabi olmayacak. Böylece de piyasada oluşacak tereddütlerin önüne geçilecek.
ZİMMET SUÇUNA AĞIR YAPTIRIM
Borsa sahipleri zimmet ve şahsi iflas sorumluluğunu üstlenecek. Kaldıraçlı işlemler yasak olacak ve kripto madenciliği yapılamayacak. Devlet memurlarını kapsayan zimmete geçirme suçu kripto varlık sağlayıcılarını da kapsayacak şekilde genişletilecek. Kripto varlık üzerinden usulsüz işlem yaparak mudiyi zarar etmiş gösterip, kripto varlığı zimmetine geçirenlere 14 yıldan 20 yıla kadar ağır cezalar uygulanacak. Kripto varlığı kendi menfaati kapsamında kullanarak müşterilerini zarara uğratanlar da zimmet suçu işlemiş sayılacak. Bu fiili işleyenler 12 yıldan 22 yıla kadar hapisle yargılanacak. Meydana gelen zarar hizmet sağlayıcısına ödettirilecek.