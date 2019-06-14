Ekonomi Zeka Gücü Türkiyeye yayılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zeka Gücü Türkiye’ye yayılıyor

Turkcell’in 81 ildeki çocuğu teknoloji ile buluşturmak için başlattığı Zeka Gücü Projesi’nde 33’üncü durak Şanlıurfa oldu. Çalışmanın laboratuvar açılışında konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Zeka Gücü sınıflarıyla hedefimiz üç yılda 50 bin, 6 yılda 100 bin çocuğumuza ulaşmak” diye konuştu.

Burak Karaca Yeni Şafak
6 bin öğrenciye yüz yüze, eğitim portalı ile 200 bin saati aşkın online eğitim verildi. Zeka Gücü sınıfları ile bugüne dek toplamda 30 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu.
6 bin öğrenciye yüz yüze, eğitim portalı ile 200 bin saati aşkın online eğitim verildi. Zeka Gücü sınıfları ile bugüne dek toplamda 30 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu.

Turkcell, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuğu, Zeka Gücü Projesi ile buluşturmayı sürdürüyor. Bilim ve teknoloji dünyasında çocuklara rehberlik eden Zeka Gücü sınıflarının yeni adresi Şanlıurfa Haliliye BİLSEM oldu. Açılışta Zeka Gücü Projesi’nin yeni dönemiyle ilgili üç önemli gelişme de açıklandı.

Zeka Gücü sınıfları ile üç yıl önce yakılan teknoloji eğitimi ışığının hızla yayılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, “Bilgisayar üç medeniyetin ortak üretimidir” diye konuştu.

HEDEFİMİZ 100 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMAK

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Zeka Gücü sınıflarında bugüne kadar 6 bin öğrencinin yüz yüze, 187 bin saati aşkın eğitim aldığını aktarırken, çocukların yüzde 95’inin aldıklarını eğitimden memnun olduğunu belirtti. Yiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğum, yeni dönemimizde üç yenilik var. İlki, sınıflarımızda artık, son derece gelişmiş bir eğitim kiti dağıtılacak. Turkcell Robotik ve Programlama Kiti, artık Zeka Gücü sınıflarında kullanılacak. Yeni eğitim kitleriyle uzay bilim, yapay zeka, drone ve akıllı ev teknolojileri vereceğiz. İkinci olarak, Zeka Gücü mobil uygulamasını geliştirdik ve bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Son olarak da eğitim içerikleri www.zekagucu.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden tüm öğrencilerimizin erişimine açık olacak. Web sitemizde kodlama, drone eğitimleri verilecek. Zeka Gücü sınıflarıyla hedefimiz, üç yılda 50 bin, 6 yılda 100 bin çocuğumuza ulaşmak.”

REKLAM

GÜVENCEMİZ ÇOCUKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı İbrahim Er ise, Türkiye’nin hedefleri olan bir ülke olduğuna vurgu yaptı. Bu hedeflerde güvencenin çocuklar olduğuna dikkat çeken Er, “Ancak çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacak bir eğitimle, bu hedefleri başarmamız mümkün olabilir” dedi.

  • 30 BİN ÖĞRENCİ GELECEKLE BULUŞTU
  • Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016’da başlayan Turkcell’in Zeka Gücü projesiyle Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu. Okullara kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları’ndaki öğrencilere dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik set ve alet takımları gibi olanaklar sunuluyor. Çocuklar yapay zeka, programlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor. Zeka Gücü sınıflarıyla çocuklar geleceğin dünyasına hazırlanırken, yerli ve milli teknoloji üretimine de çok önemli yatırım yapılıyor. Çalışma kapsamında 2017’de 81 ilde 22 binden fazla kodlama kiti dağıtıldı.

Adam tam bir yalan rüzgarı
GÜNDEM
Adam tam bir yalan rüzgarı

Hong Kong’ta kaos
DÜNYA
Hong Kong’ta kaos
Körfezde sular ısınıyor

Körfez'de sular ısınıyor

ABD, tanker saldırılarından İran'ı sorumlu tuttu.
İşte İmamoğlunun küfür ettiği anlar

İşte İmamoğlu'nun küfür ettiği anlar

Portakal'ın yayınlayamadığı videonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Dünya bunun bedelini ödeyemez

Dünya bunun bedelini ödeyemez

Körfez'deki kaos küresel krize neden olabilir.
PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

PKK devleti ihtimal dışı hale gelmiştir

Sözcü Kalın, kabine toplantısı sonrası konuştu.
FETÖ'cülerin<br>Torku yalanı tutmadı

FETÖ'cülerin
Torku yalanı tutmadı

Torku, FETÖ'cülerin sistematik yalanlarını çürüttü.
Hafızalarda<br>kalacak ceza

Hafızalarda
kalacak ceza

Akollü araç kullanmaktan 9 kez ceza yedi.
İlk madde<br>kabul edildi

İlk madde
kabul edildi

Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu'nda.
Yangın evlere sıçradı

Yangın evlere sıçradı

​İzmir'deki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mitil atılmış vaziyette

Mitil atılmış vaziyette

​Yıldırım, seçim çalışmalarına ilişkin konuştu.
ABD'ye S-400<br>ve F-35 telefonu

ABD'ye S-400
ve F-35 telefonu

Bakan Akar ile Shanahan'dan kritik görüşme.
İş başvurusunda<br>bile istenmiyor

İş başvurusunda
bile istenmiyor

Veresiyeyi engellemek isteyen satıcı pes dedirtti.
40 dakika görüştüler

40 dakika görüştüler

​Erdoğan ile Bahçeli'den Beştepe'de kritik zirve.
Askerlik teklifinde revizeler olacak

Askerlik teklifinde revizeler olacak

​AK Partili Turan'dan yeni teklif için flaş açıklama.
Kimse Türkiye'ye<br> ültimatom veremez

Kimse Türkiye'ye
ültimatom veremez

Bakan ​Çavuşoğlu'ndan ABD'ye s-400 yanıtı.
Yüzlerce şikayet var

Yüzlerce şikayet var

​Tatil planı yapanlar dikkat: Kabusa dönüşmesin.
Ekolojik gül <br>yağı Çin yolunda

Ekolojik gül
yağı Çin yolunda

​Kilogramı 12 ila 15 bin avro arasında değişiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.