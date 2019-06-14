Zeka Gücü Türkiye’ye yayılıyor

6 bin öğrenciye yüz yüze, eğitim portalı ile 200 bin saati aşkın online eğitim verildi. Zeka Gücü sınıfları ile bugüne dek toplamda 30 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu.

Turkcell, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuğu, Zeka Gücü Projesi ile buluşturmayı sürdürüyor. Bilim ve teknoloji dünyasında çocuklara rehberlik eden Zeka Gücü sınıflarının yeni adresi Şanlıurfa Haliliye BİLSEM oldu. Açılışta Zeka Gücü Projesi’nin yeni dönemiyle ilgili üç önemli gelişme de açıklandı.

Zeka Gücü sınıfları ile üç yıl önce yakılan teknoloji eğitimi ışığının hızla yayılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, “Bilgisayar üç medeniyetin ortak üretimidir” diye konuştu.

HEDEFİMİZ 100 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMAK

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Zeka Gücü sınıflarında bugüne kadar 6 bin öğrencinin yüz yüze, 187 bin saati aşkın eğitim aldığını aktarırken, çocukların yüzde 95’inin aldıklarını eğitimden memnun olduğunu belirtti. Yiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğum, yeni dönemimizde üç yenilik var. İlki, sınıflarımızda artık, son derece gelişmiş bir eğitim kiti dağıtılacak. Turkcell Robotik ve Programlama Kiti, artık Zeka Gücü sınıflarında kullanılacak. Yeni eğitim kitleriyle uzay bilim, yapay zeka, drone ve akıllı ev teknolojileri vereceğiz. İkinci olarak, Zeka Gücü mobil uygulamasını geliştirdik ve bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. Son olarak da eğitim içerikleri www.zekagucu.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden tüm öğrencilerimizin erişimine açık olacak. Web sitemizde kodlama, drone eğitimleri verilecek. Zeka Gücü sınıflarıyla hedefimiz, üç yılda 50 bin, 6 yılda 100 bin çocuğumuza ulaşmak.”

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GÜVENCEMİZ ÇOCUKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı İbrahim Er ise, Türkiye’nin hedefleri olan bir ülke olduğuna vurgu yaptı. Bu hedeflerde güvencenin çocuklar olduğuna dikkat çeken Er, “Ancak çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacak bir eğitimle, bu hedefleri başarmamız mümkün olabilir” dedi.

30 BİN ÖĞRENCİ GELECEKLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016’da başlayan Turkcell’in Zeka Gücü projesiyle Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu. Okullara kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları’ndaki öğrencilere dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik set ve alet takımları gibi olanaklar sunuluyor. Çocuklar yapay zeka, programlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor. Zeka Gücü sınıflarıyla çocuklar geleceğin dünyasına hazırlanırken, yerli ve milli teknoloji üretimine de çok önemli yatırım yapılıyor. Çalışma kapsamında 2017’de 81 ilde 22 binden fazla kodlama kiti dağıtıldı.

GÜNDEM Adam tam bir yalan rüzgarı