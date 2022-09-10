Ekonomi Zelenskiyden Haluk Bayraktara 1 Derece Devlet Liyakat Nişanı
SAVUNMA SANAYİ

Zelenskiy'den Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verdi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyden Haluk Bayraktara 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

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