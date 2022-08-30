Ekonomi Baykar Teknolojinin Genel Müdürü Haluk Bayraktar KIZILELMAyı anlattı
SAVUNMA SANAYİ

Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar KIZILELMA'yı anlattı

İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez TEKNOFEST Karadeniz'de görücüye çıktı. BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar KIZILELMA'nın özelliklerini tek tek anlattı. Haluk Bayraktar, "Kızılelma havada 5-6 saat kalabiliyor. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarında. Maliyeti yüksek olmayacak, daha düşük maliyetle çok daha fazla üretebileceğiz. Kızılelma'da hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Baykar Teknolojinin Genel Müdürü Haluk Bayraktar KIZILELMAyı anlattı
KIZILELMA

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla yaptığı savunma sanayilerin sergileneceği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Samsun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda binlerce kişiyi ağırladı.

Festivalde Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı “Bayraktar KIZILELMA” ilk kez sergilendi.

KIZILELMA'nın dikkat çeken özelliklerini sıralayan Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kızılelma'nın havada 5-6 saat kalabildiğini belirtti. Toplam kalkış ağırlığının 6 ton civarında olduğunu 2 ton faydalı yükü taşıyacağını açıkladı. Ayrıca maliyetiniin savaş uçağı kadar yüksek olmayacağını bu nedenle çok daha fazla üretebileceklerinin altını çizdi.

Hem Bayraktar TB3'ün hem de KIZILELMA'nın TCG Anadolu’ya otomatik olarak iniş yapabileceği belirten Haluk Bayraktar, "Dünyada böyle bir konsept yok" ifadelerini kullandı.

BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Biz ilk defa Akıncı'yı 2019 yılında TEKNOFEST'te sergilemiştik. 4 farklı ülkeye de ihracatı gerçekleşmiş bir sistem. Artık bu teknolojinin son noktası, geleceği, insansız savaş uçağı. Bu bizim geleceğe yönelik yatırımımız. Burada gördüğünüz uçak ses hızına yakın hızlarda uçabiliyor. Çok yüksek irtifaya çıkabiliyor. Kızılelma'da hedefimiz 2023'ün en geç ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak.

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İnsansız savaş uçağı F-16'nın yerini alabilir mi?

Kesinlikle. Ülkemizi, milletimizi güçlü kılacak teknolojiler bizim geliştirdiğimiz teknolojiler. AKINCI şu an taşıdığı yük kapasitesiyle F-16'nın yükünü alabilecek kapasitede. Bizim ülkemizi güçlü kılacak sistemler bizim kendi geliştirdiğimiz bu sistemler. Benim inancım bu tarz sistemler, kendi insanımızın geliştirdiği sistemler ülkemizi ileriye taşıyacak.



"HAVADA 5-6 SAAT KALABİLİYOR"

Kızılelma havada 5-6 saat kalabiliyor. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarında. Maliyeti yüksek olmayacak, daha düşük maliyetle çok daha fazla üretebileceğiz. Kızılelma'nın böylesine önemli misyonu var. Ülkemiz savaş uçağı anlamında da buna kavuşmuş olacak. İnşallah kısa bir süre içinde uçuşu gerçekleşecek.

"RADAR GÖRÜNMEZLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Radar görünmezliği konusunda Kızılelma'da çalışmalar yapılıyor. Radar görünmezliği önemli bir özellik. Milli olarak geliştirilen seyir füzeleri var. Onlar bizi görmeden, biz onları milli seyir füzeleriyle etkisiz hale getirecek imkana sahip olacağız. Bu uçan prototip, bu uçak uçuş yapacak. Bundan sonra seri imalata başlayacağız. En geç 2 yıl içinde seri imalatın başlamasını bekliyoruz.

Ukrayna'da Ukrayna'nın güvenliğine katkı sunuyor ve oranın halkı da bunu sahipleniyor. Ukrayna halkının Bayraktar TB2'ye sahip çıkmasından gurur duyuyoruz.

"DÜNYADA HENÜZ BÖYLE BİR KONSEPT YOK"

Savaş uçakları için 5-6 saat çok iyi bir süre. Hem Kızılelma hem de Bayraktar TB3 Türkiye'de geliştirilen gemimize iniş yapabilecek. Dünyada henüz böyle bir konsept yok. Hem gemide hem uçakta olabilecek sistemler gerçekleştiriliyor. Dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu Samsun'da bugün başlamış oldu.

Buradan elde edilen tecrübeler bunların sivil alanda da insanların hayatını kolaylaştırıcı ürünlerle devam edecek."

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