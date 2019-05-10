Zengin turist kruvaziyer ile gelecek

Kruvaziyer turizminin önde gelen dev firmaları 2019 ve 2020 için dümeni yeniden Türkiye’ye kırdı. Sektör temsilcileri, nitelikli turisti çeken cruise turizminde yıldızın yeniden parlayacağına işaret ediyor.

2013’te sektörde rakamlarında zirve görülürken, özellikle 2016 sonrasında hızlı bir düşüş yaşanmıştı. Akdeniz Kruvaziyer Birliği (MedCruise) Başkanı Airam Diaz Pastor, kruvaziyer gemilerinin Türkiye’ye dönüş gerçekleştirdiğini söyledi.

DÜNYA DEVİ ROTAYI TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ

Aydın Kuşadası’nda gerçekleşen 54’ncü Medcruise Genel Kurulu’nda konuşan Pastor, genel kurula ev sahipliği yapan Ege Port Kuşadası’nın da yer aldığı Doğu Akdeniz’de bu yıl yolcu sayısında yüzde 22, gemi trafiğinde ise yüzde 20 artış yaşandığını dile getirdi.

Dünyada en büyük seyir hattına sahip ve pazarının yüzde 8,7'sini elinde bulunduran ABD merkezli Norwegian Cruise Line firmasının yeniden Türkiye'ye gelme kararı aldığını aktaran Pastor, “Eğer Türkiye’ye geliyorsa Karadeniz’e de çıkacak, Trabzon Limanı'nı programına alacak. Ege'de de Kuşadası Limanı ve başka limanları da ziyaret edecek” diye konuştu.

Pastor, “Kruvaziyer turizminde en şanslı bölge Akdeniz. Bizim yapmamız gereken hep birlikte programlar yapmak ve çok çalışmak" ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen organizasyona ev sahipliği yapan Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın ise, bölge tanıtımı için çok büyük bir fırsat elde ettiklerini vurguladı. MedCruise Genel Kurulu’nun her sene farklı bir ülkede ve limanda yapıldığını belirten Sayın, “Türkiye'de yapılması için ciddi çaba harcadık. Sıraya girseydik 2032 yılında olacaktı ancak çabalarımızla 13 yıl kazandık” dedi.

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Türkiye’nin tercih edilme sebeplerini de sıralayan Sayın, şunları söyledi:

“Türkiye gelip ben burada ilginç hiçbir şey görmedim diyen turist bilmiyorum. Şirketler için yan hizmetlerin bol olduğu kârlı bir ülkeyiz. Türkiye, Doğu Akdeniz’de Avrupa Birliğinde olmayan ve AB rotalarına katılabilecek tek ülke. AB’de olmayan ülke rotaya eklendiğinde rota AB dışına çıkıyor. Bu da şirketler için kazançlı.”

BÜYÜME HİSSEDİLİYOR

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör de, “Kruvaziyer turistlerin yüzde 60’ı Türkiye’den geçiyor. 2019’da büyümeyi önemli derecede hissediyoruz. 2020 ve 2021’de güçlü bir yükseliş yaşanacak” dedi. Türkiye’ye 2013 yılında 2 bin gemi ile 2,3 milyon yolcu geldiğini vurgulayan Güngör, 2018’de ise Türkiye’ye 247 gemiyle 213 bin kruvaziyer turisti geldiğini ve 121 bininin Kuşadası’nda geçtiğini dile getirdi. 2020 yılında Kuşadası Limanı’na 300’e yakın gemi ve 350 bine yakın yolcu beklediklerinin altını çizen Güngör, “Kruvaziyer turizmi Kuşadası’na yıllık 150-200 milyon dolar, Türk ekonomisine ise 2 milyar dolar civarında yer alıyor” bilgisini paylaştı.

YENİKAPI İHALESİNE KATILACAĞIZ

Yenikapı kruvaziyer limanı projesine de değinen Emre Sayın, “Projeye inanıyoruz ve ihalesine de katılacağız. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde ihale olduğunu varsayarsak 3-4 yılda İstanbul’da bir liman olabilir” diye konuştu.

Emre Sayın, Global Ports Holding olarak Türkiye dahil 9 ülkede, 15 kruvaziyer ve 2 ticari liman ile birlikte toplam 17 liman ile faaliyet gösterdiklerini de belirtti. Akdeniz’in Karayipler’den sonra dünyadaki en büyük ikinci Pazar olduğunu söyleyen Sayın, “Akdeniz Çanağı’nda bulunan 13 limanımızla Akdeniz’de yüzde 24 pazar payına sahibiz” dedi.