Ziraat Bankası ile TÜBİTAK arasında kripto varlık saklama ve ileri teknolojiler alanında iş birliği protokolü imzalandı

İş birliği kapsamında iki kurumun finansal ve teknolojik yetkinliklerinin bir araya getirilmesiyle, Türkiye’nin dijital finans alanında daha güçlü, güvenli ve rekabetçi bir konuma ulaşması amaçlanıyor. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik söz konusu ortak çalışmalar; kriptografi, yüksek teknoloji üretimi ve finansal altyapı tasarımı alanlarında stratejik bir Ar-Ge ekosisteminin oluşmasına katkı sağlayacak.





Protokol kapsamında yürütülecek çalışmaların ilk aşaması olarak, blokzincir teknolojilerinin temelinde yer alan Dijital Varlık Saklama (Custody) Altyapısına yönelik sözleşme imzalanmış ve geliştirme süreci başlatılmıştır. Fazlar hâlinde yürütülecek proje sayesinde, Türkiye’de tamamen yerli ve milli, tüm regülasyonlarla uyumlu bir kripto varlık saklama altyapısının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek mimari ile Türkiye’nin dijital finans ekosistemine ulusal ölçekte referans olacak yeni bir standart kazandırılması amaçlanıyor.





Kripto varlık saklama çözümlerine ek olarak; Siber Güvenlik, Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Kuantum Teknolojileri gibi alanlarda da ortak Ar-Ge çalışmaları başlatılarak ileri teknoloji tabanlı yeni ürünler geliştirilmesi hedefleniyor.





Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, protokolün Türkiye’nin finansal teknoloji kapasitesi açısından çok önemli bir adım olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“TÜBİTAK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, ülkemizin dijital finans ekosistemini güçlendirecek stratejik bir adımdır. Yerli ve milli teknoloji üretme kapasitemizi artırarak, blokzincir tabanlı dijital varlık saklama altyapısında ulusal bir standart oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projeyle birlikte finansal teknolojilerde yenilikçi çözümler üretme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Ayrıca siber güvenlikten yapay zekâya, büyük veriden kuantum teknolojilerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesinde geliştirilecek ortak ürünlerin, Ziraat Finans Grubu’nun dijital dönüşüm vizyonuna da büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu stratejik iş birliği, yalnızca bugünün değil, geleceğin finansal güvenlik ve teknoloji standartlarını şekillendirecek bir ortaklığı temsil ediyor. TÜBİTAK’ın yüksek teknoloji üretim gücü ile Ziraat Bankası’nın finans alanındaki deneyimini bir araya getirerek, sektöre yön verecek projeleri hayata geçireceğiz” dedi.





Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise;