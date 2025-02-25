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Ziraat Leasing faaliyetlerine başladı

Ziraat Leasing faaliyetlerine başladı

13:0125/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Finans Grubu sinerjisiyle reel sektörün finansal ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamayı amaçlıyor.
Ziraat Finans Grubu sinerjisiyle reel sektörün finansal ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası, “Ziraat Leasing” için BDDK’dan faaliyet izni alarak, ülkemiz finans sistemine sunduğu çok yönlü finansal hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

Ziraat Finans Grubu, yeni üyesi Ziraat Leasing ile reel sektörün finansman ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılayarak, ülkemizin sanayi, ticaret ve tarım alanındaki gelişimini desteklemek amacıyla finansal hizmetlerini çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi sürdürüyor.


Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Türkiye’de halen finansal kiralama sektöründe önemli bir büyüme potansiyeli olduğuna ve bu alanda ilave atılabilecek adımlar bulunduğuna inanıyoruz.


Ziraat Leasing; Ziraat Bankası’nın kurumsal deneyimi, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı yaygın şube ağı ile birlikte, reel sektörün finansman ihtiyaçlarını geniş ürün yelpazesiyle avantajlı koşullarla karşılayarak yatırımların artırılmasına destek olacaktır.


Ziraat Finans Grubu sinerjisiyle reel sektörün finansal ihtiyaçlarını uçtan uca karşılama anlayışıyla sunduğumuz hizmetlere bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayız. Bu şekilde, ülkemizin kalkınmasında önemli rolü olan üretici ve ihracatçı firmaların, makine, ekipman yatırımları ve tarım makineleri gibi ihtiyaçlarını katma değerli alanlara sunacağımız yeni finansman çözümleriyle karşılayarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha güçlü ve etkin katkılar sağlamayı amaçlamaktayız” dedi.

Ziraat Finans Grubu, Ziraat Bankası’nın yanı sıra 20 ülkeye yaygın yurt dışı ağı, Ziraat Katılım, Ziraat Yatırım, Ziraat Portföy, Ziraat Teknoloji, Ziraat GYO, Ziraat Dinamik Banka ve ZiraatPay gibi iştirakleriyle de finansal çözümlerini çeşitlendirmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmaya devam edecektir.


#Ziraat Bankası
#BDDK
#Finans

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