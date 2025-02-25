Ziraat Leasing faaliyetlerine başladı

Ziraat Finans Grubu sinerjisiyle reel sektörün finansal ihtiyaçlarını uçtan uca karşılama anlayışıyla sunduğumuz hizmetlere bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayız. Bu şekilde, ülkemizin kalkınmasında önemli rolü olan üretici ve ihracatçı firmaların, makine, ekipman yatırımları ve tarım makineleri gibi ihtiyaçlarını katma değerli alanlara sunacağımız yeni finansman çözümleriyle karşılayarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha güçlü ve etkin katkılar sağlamayı amaçlamaktayız” dedi.