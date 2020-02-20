Ekonomi Ziraat yurt dışında da büyüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ziraat yurt dışında da büyüyor

Ziraat Bankası iştiraki olan Ziraat Bank Özbekistan’ın dördüncü şubesi Semerkant’ta açıldı. Banka aynı zamanda iki ülkenin ticari faaliyetlerine de destek veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziraat Bankası Semerkant şubesini açtı.
Ziraat Bankası Semerkant şubesini açtı.

Yurt dışında en yaygın Türk bankası olan Ziraat Bankası, Özbekistan’da 4. Şubesini açarak faaliyet ağını genişletmeye devam ediyor. Ziraat Bankası iştiraki olan Ziraat Bank Özbekistan’ın; Taşkent’te bulunan Operu, Yunusabad ve Kurumsal Şubesinden sonra 4. Şubesi Semerkant’ta hizmete vermeye başladı. 1993 yılında Özbekistan’ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak faaliyetine başlayan Ziraat Bank Özbekistan, ülkedeki bankacılık faaliyetlerini 2017 yılından itibaren yüzde 100 Ziraat Bankası sermayedarlığında sürdürüyor.

18 ÜLKEDE VE 109 NOKTADA

Ziraat Bankası, Özbekistan’da bankacılık sektöründeki faaliyet hacmini üst seviyelere taşımanın yanı sıra, Türkiye-Özbekistan arasındaki ticaret hacminin artırılması ile Türkiye’deki bankacılık sektöründeki kazanımların ve tecrübelerin dost ve kardeş ülke Özbekistan’da hayata geçirilmesini hedefliyor. Özbekistan dışında; Almanya, Karadağ, Bosna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’da da iştirak bankaları bulunan Ziraat Bankası, yurt dışı İştirakleri ve Şubeleri ile 18 ülkede 109 noktada küresel bir banka olarak varlığını sürdürüyor.

DENEYİMLERİ PAYLAŞIYOR

  • Bulunduğu ülkelerin ekonomisine değer katacak faaliyetlerin finansmanına yönelik bankacılık ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı amaçlayan Ziraat Bankası, bu ülkelerle Türkiye arasındaki dış ticaretin gelişimi ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine de önemli katkılar sunuyor. Faaliyet gösterdiği coğrafyalara sadece bankacılık değil, sigorta, leasing, portföy yönetimi, ödeme sistemleri, finans teknolojileri ile ilgili hizmetleri de götüren Ziraat Bankası, böylece bulunduğu coğrafyalardaki finans sektörüne de katkı sağlamayı hedefliyor.

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