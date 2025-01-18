Zirai ilaç kullanımı böceklerle bitirilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Lisanslı Depo Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk, Hububat Piyasaları Kongresi’ne katıldı. Yumaklı burada yaptığı konuşmada, üretim planlamasıyla birim alandan elde edilen ürünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, 3 yılın sonunda yani 2028'de hububat ürünleri üretiminde yüzde 13'lük artış sağlamak" dedi. Yumaklı, geçen yıl hububat miktarının yaklaşık 39 milyon ton olduğunu aktararak, birçok ülkenin ihtiyacının üzerinde üretim gerçekleştirildiğini kaydetti. Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada dokuzuncu olduğunu belirten Yumaklı, 2023'te 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç ettiklerini açıkladı.