Zirveye oynayan güç birliği

Bizim Toptan, bağlı bulunduğu Yıldız Holding'in ev dışı tüketim alanındaki şirketi g2m ile iş birliğine gitti. Bizim Toptan ve g2m şirketleri, Antalya'da düzenlenen ANFAŞ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'na "Zirvede biz varız" sloganıyla katıldı. Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı ve g2m Genel Müdürü Furkan Akiner, fuar kapsamında basın mensuplarıyla Antalya'da bir araya geldi.

RAKİPLERLE ARAYI AÇTIK

Balcı, 71 ilde 181 mağaza ile hizmet verdiklerini belirterek, "Ev dışı tüketim sektörü bizim en önemli satış kanallarımız arasında yer alıyor. Bu birleşmesi ile gücümüzü daha da artırarak sektörde rakiplerimizle arayı daha da açtık ve açık ara lider konumuna ulaştık" dedi.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

Balcı, genel merkezde, depolarda ve mağazalarda 3 binin üzerinde kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Raflarında yerel ve bölgesel markalara da yer verdiklerini anlatan Balcı, bu sayede bölgesel üretimi de desteklediklerini ifade etti. Balcı, GES yatırımlarına da ağırlık verdiklerini bildirdi.

PAZAR PAYIMIZ ARTIYOR

g2m Genel Müdürü Furkan Akiner de şunları kaydetti: "Bizim Toptan'ın ev dışı tüketim tecrübesiyle düşünüldüğünde bu yeni yapının ne kadar büyük olduğu çok daha iyi anlaşılacak. İki şirketin birleşmesiyle bu pazardaki payımız daha da arttı. Rakiplerimizle olan mesafeyi daha da açarak sektörde açık ara lider olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz."







