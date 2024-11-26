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Zivella 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Zivella 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

04:0026/11/2024, Salı
G: 25/11/2024, Pazartesi
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Yerli mobilya markası Zivella, 25 yıl önce Rize’de başladığı faaliyetlerini bugün İstanbul’daki fabrika ve hem yurt içi hem de yurt dışındaki mağazaları üzerinden sürdürüyor. 250 çalışanla 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Zivella, işlevselliğin yanı sıra şık tasarımla öne çıkıyor.

Yerli mobilya üreticisi Zivella, ortaya koyduğu tasarımlarla; yaşamı, doğayı, kültürü, insanı ve renkleri yansıtan ürünler geliştiriyor. Mevcut yaşamı, geçmiş deneyimleri ve birikimleri soyutlayarak tanıdık ama özgün deneyimler oluşturmaya çalışıyor. Marka, kullanıcılarına ilham veren, kendilerini iyi hissettiren çalışma alanları sağlıyor.


YAŞAMI VE RENKLERİ YANSITAN ÇALIŞMA ALANLARI

Her tasarımda yaşamın ve doğanın özünü yansıtma amacıyla hareket eden marka, çalışma alanlarını sadece işlevsel değil, aynı zamanda ruhu ve bedeni besleyen, aidiyeti artıran mekanlara dönüştürmeyi ön planda tutuyor. 25 yıl önce Rize’de doğan Zivella, bugün Türkiye’nin önde gelen ofis mobilyası markalarından birisi olarak faaliyet gösteriyor. İstanbul’daki fabrikada ve mağazalarda 250 çalışanla 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Zivella, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki mağazalarında (Bakü, Londra, Taşkent) tasarımlarını sergiliyor.


HEM İŞLEVSELLİK HEM DE ŞIK TASARIM

Hem Türkiye hem de dünyada adından söz ettiren tasarımcılarla çalışan Zivella, yaşam odaklı üretim anlayışıyla, değişen çalışma hayatına yenilikçi bir bakış açısı getiriyor. İstanbul’daki üretim tesisinde, sürdürülebilir ve dayanıklı malzemelerle uzun ömürlü ürünler tasarlayan firma, çevre dostu üretim ilkelerine bağlı hareket ediyor. Zivella, çalışma ortamlarını kullanıcılar için rahat, keyifli ve ilham verici mekanlara dönüştürüyor. Ofis mobilyalarında yalnızca işlevsellik değil, yaşamdan gelen güzellikleri de sunan bir anlayış benimseyen firma, özenle geliştirdiği her bir tasarımla, yaşam alanlarının nefes almasını sağlarken, işlevsellik ve estetiği bir arada sunarak mekanları huzurlu bir hale getiriyor.


Ürün koleksiyonu göz dolduruyor

Smile:
Canlı ve konforlu tasarımıyla bekleme alanlarına ev rahatlığını getiren Smile koltuklar, başlıklı ve başlıksız seçenekleriyle insan üzerinde pozitif bir etki oluşturuyor.
Chocolate:
Çikolatanın mutluluk ve iyilik hali yaratan etkisinden ilham alınarak tasarlanan Chocolate koltuk, parçalı yapısıyla estetik ve konforu buluşturuyor.
Pal:
Yumuşak hatları ve dolgulu yapısı ile ofis alanlarına yeni deneyimler kazandıran Pal, çeşitli ayak opsiyonlarıyla her ortama uyum sağlıyor.
Aero:
Uçak kanatlarının aerodinamik yapısından esinlenilen Aero, minimalist çizgisi ve ergonomik yapısıyla ofislerde zarif bir atmosfer yaratıyor.
Capulus:
Kahve çekirdeklerinden ilham alınarak tasarlanan Capulus, çalışma ve bekleme alanlarına dinamizm getiriyor, sehpalı ve sehpasız seçenekleriyle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor.



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