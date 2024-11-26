Zivella 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Her tasarımda yaşamın ve doğanın özünü yansıtma amacıyla hareket eden marka, çalışma alanlarını sadece işlevsel değil, aynı zamanda ruhu ve bedeni besleyen, aidiyeti artıran mekanlara dönüştürmeyi ön planda tutuyor. 25 yıl önce Rize’de doğan Zivella, bugün Türkiye’nin önde gelen ofis mobilyası markalarından birisi olarak faaliyet gösteriyor. İstanbul’daki fabrikada ve mağazalarda 250 çalışanla 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Zivella, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki mağazalarında (Bakü, Londra, Taşkent) tasarımlarını sergiliyor.

Hem Türkiye hem de dünyada adından söz ettiren tasarımcılarla çalışan Zivella, yaşam odaklı üretim anlayışıyla, değişen çalışma hayatına yenilikçi bir bakış açısı getiriyor. İstanbul’daki üretim tesisinde, sürdürülebilir ve dayanıklı malzemelerle uzun ömürlü ürünler tasarlayan firma, çevre dostu üretim ilkelerine bağlı hareket ediyor. Zivella, çalışma ortamlarını kullanıcılar için rahat, keyifli ve ilham verici mekanlara dönüştürüyor. Ofis mobilyalarında yalnızca işlevsellik değil, yaşamdan gelen güzellikleri de sunan bir anlayış benimseyen firma, özenle geliştirdiği her bir tasarımla, yaşam alanlarının nefes almasını sağlarken, işlevsellik ve estetiği bir arada sunarak mekanları huzurlu bir hale getiriyor.