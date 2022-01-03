Ekonomi Zücder Başkanı Mesut Öksüz Züccaciye OSBsisektörü uçurur
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zücder Başkanı Mesut Öksüz: Züccaciye OSB’si sektörü uçurur

2022 yılında 7,5 milyar dolar ihracat hedefleyen züccaciye sektörü, Avrupa’dan gelen yoğun siparişler nedeniyle yüzde 90’lık kapasite kullanım oranına ulaştı. Firmaların yatırım yapma iştahından bahseden Zücder Başkanı Mesut Öksüz, Trakya bölgesinde sektöre özel kurulacak bir OSB’nin üretim ve ihracatı şahlandıracağını söyledi.

Abone Ol Google News
Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Zücder Başkanı Mesut Öksüz: ​​Züccaciye OSB’si sektörü uçurur
Arşiv

2022 ihracat hedefini 7,5 milyar dolar olarak belirleyen züccaciye sektörü Avrupa ve ABD’den artan siparişleri karşılamak için kendilerine özel bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmasını istiyor.

Kapasite kullanımlarının yüzde 90 seviyesine çıktığını belirten Züccaciyeciler Derneği (Zücder) Başkanı Mesut Öksüz, Avrupa’ya ihracatta lojistik maliyetlerini düşürmek adına özellikle Trakya tarafında kurulacak ve firmaların ihtiyaçlarına göre inşa edilecek bir OSB’nin sektörü şahlandıracağını aktardı.

Züccaciyeciler Derneği (Zücder) Başkanı Mesut Öksüz
Züccaciyeciler Derneği (Zücder) Başkanı Mesut Öksüz

ÜRETİM ŞART

Züccaciyede üretim tesislerinin genelde, sanayi sitelerinde ve bağımsız fabrikalarda olduğunu belirten Öksüz, OSB’lerdeki üretim imkanlarının ve devlet teşviklerinin sektör tarafından yakından izlendiğini söyledi. OSB’lere son dönemde önemli yatırımlar olduğunu vurgulayan Öksüz, “Burada yer alacaklara ciddi avantajlar sunuluyor. Bazı firmalarımız OSB’lerde faaliyete başladı. Tabii züccaciye sektörünün büyük kısmını kucaklayan OSB’nin içerisinde yer almayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de bazı çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

2022 SİPARİŞLERİ YİNE TÜRKİYE’DEN

Küresel ticaretteki tedarik krizi nedeniyle Avrupa ülkelerindeki talep yakın coğrafyadaki Türkiye’ye yönelmişti. Geçtiğimiz aylarda, Noel dönemi hediyelik eşya ihtiyacını Türkiye’den karşılayan Avrupalılar, 2022’deki özel günler için şimdiden sektör firmalarının kapısını çalıyor. Bu gelişmenin önemine dikkat çeken Öksüz, Züccaciye firmaların artan üretim talebini karşılamak için yatırım yapmak istediklerini ancak finansman maliyetleri nedeniyle zorlandıklarını söyledi.

Bu ihracat fırsatını kaçırmayın

  • Mesut Öksüz sektörün küresel pazardaki yerini ise şöyle özetledi: “Özellikle konteyner ve Çin’deki enerji problemleri hep böyle devam etmeyecek. Gelen talepleri zamanında üretip göndermemiz lazım ki bu ticaret uzun ömürlü olsun. Yatırım yapmak önemli. Gereken finansman kredileri ve desteklerle mevcut rüzgarı arkamıza alırsak, hem üretim gücümüz hem lokasyon avantajımızla sadece züccaciyede değil, birçok sektörde dünyanın marka ülkeleri arasında yerimizi alabiliriz. Üretim bu nedenle önemli.”

Züccaciye sektörü sipariş yetiştiremiyor: Çin'den hediyelik eşya alamayan AB Türkiye'ye yöneldi
EKONOMİ
Züccaciye sektörü sipariş yetiştiremiyor: Çin'den hediyelik eşya alamayan AB Türkiye'ye yöneldi

Züccaciye'de 6,5 milyar $'lık ihracat rekoruna hazırız
EKONOMİ
Züccaciye'de 6,5 milyar $'lık ihracat rekoruna hazırız
39 bin tavukitlaf edilecek

39 bin tavuk
itlaf edilecek

​Bulgaristan'da kuş gribi paniği.
Milli yıldız Real Madridi yıktı

Milli yıldız Real Madrid'i yıktı

​Milli futbolcu, La Liga'da yeni yılın ilk golünü Real Madrid'e attı.
Tevfik Göksudan Kılıçdaroğlu ve İmamoğluna zor sorular: İBB CHPnin aynası değil mi nerede liyakat?

​Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Hedefinde eski<br>Trabzonsporlu var

Hedefinde eski
Trabzonsporlu var

​Konyaspor, sürpriz transfer için devreye girdi.

Golcü Norveç'ten geliyor

Golcü Norveç'ten geliyor

​Galatasaray'ın transfer gündeminde flaş gelişme.

​Hızla yayılıyor: Görme kaybına yol açabilir

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.