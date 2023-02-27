EKPSS sonuçları
EKPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM üzerinden EKPSS sonuçları açıklandı. İşte sonuç sorgulama linki...
EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM'den yapılan açıklamada "05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yayımlanan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denidli.
EKPSS NEDİR?
EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.