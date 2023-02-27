MEB EKYS sınav tarihi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Mart 2023 tarihinde yapılması planlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın ertelendiğini duyurmuştu. Açıklama sonrası adaylar yeni sınav tarihini merak ediyor. Peki EKYS ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte o konu hakkında bilgiler...