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Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz yıl 14 Ocak'ta tamamlanan EKPSS tercihlerinin sonuçları, 17 Şubat tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ise 13 Ocak'ta tamamlanan tercihlerin sonuçlarının 16 Şubat'ta açıklanacağı tahmin ediliyordu ancak bugün sabah itibariyle sonuçlar hala duyurulmamıştı. Konuyla ilgili müjdeli açıklama 14:30 itibariyle geldi! EKPSS sonuçları açıklandı. Peki, ÖSYM EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

16:21 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
EKPSS sonuçları

EKPSS sonuçları

EKPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM üzerinden EKPSS sonuçları açıklandı. İşte sonuç sorgulama linki...

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'den yapılan açıklamada "05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yayımlanan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denidli.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.



#ekpss
#ösym
#ekpss sonuçları
#Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınavı
23 dakika önce
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Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav sonuçları açıklandı
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