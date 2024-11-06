Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 11 ilçeye sahip Elazığ'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Elazığ'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Elazığ ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.