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Elazığ İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Elazığ'ın İlçe ve Mahalle Posta Kodları

Elazığ İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Elazığ'ın İlçe ve Mahalle Posta Kodları

15:026/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Elazığ posta kodu
Elazığ posta kodu

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Elazığ'ın da posta kodu bulunmaktadır. 11 ilçeye sahip olan Elazığ, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Elazığ'ın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Elazığın posta kodu kaçtır? Elazığ'ın il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.

Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 11 ilçeye sahip Elazığ'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Elazığ'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Elazığ ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Elazığ'ın posta kodu kaç?

Elazığ'ın posta kodu 23000'dir.

Elazığ İlçelerinin Posta Kodları

Elazığ'daki 11 ilçenin posta kodu şu şekildedir:

Elazığ Ağın İlçesi posta kodu: 23960

Elazığ Alacakaya İlçesi posta kodu: 23410

Elazığ Arıcak İlçesi posta kodu: 23510

Elazığ Baskil İlçesi posta kodu: 23800

Elazığ Elazığ Merkez İlçesi posta kodu: 23270

Elazığ Karakoçan İlçesi posta kodu: 23600

Elazığ Keban İlçesi posta kodu: 23700

Elazığ Kovancılar İlçesi posta kodu: 23850

Elazığ Maden İlçesi posta kodu: 23400

Elazığ Palu İlçesi posta kodu: 23530

Elazığ Sivrice İlçesi posta kodu: 23900



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