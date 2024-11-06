Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Elazığ'ın da posta kodu bulunmaktadır. 11 ilçeye sahip olan Elazığ, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Elazığ'ın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Elazığın posta kodu kaçtır? Elazığ'ın il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 11 ilçeye sahip Elazığ'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Elazığ'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Elazığ ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Elazığ'ın posta kodu kaç?
Elazığ'ın posta kodu 23000'dir.
Elazığ İlçelerinin Posta Kodları
Elazığ'daki 11 ilçenin posta kodu şu şekildedir:
Elazığ Ağın İlçesi posta kodu: 23960
Elazığ Alacakaya İlçesi posta kodu: 23410
Elazığ Arıcak İlçesi posta kodu: 23510
Elazığ Baskil İlçesi posta kodu: 23800
Elazığ Elazığ Merkez İlçesi posta kodu: 23270
Elazığ Karakoçan İlçesi posta kodu: 23600
Elazığ Keban İlçesi posta kodu: 23700
Elazığ Kovancılar İlçesi posta kodu: 23850
Elazığ Maden İlçesi posta kodu: 23400
Elazığ Palu İlçesi posta kodu: 23530
Elazığ Sivrice İlçesi posta kodu: 23900